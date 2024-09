(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 SEX ROULETTE, PELLEGRINO (FDI): SFIDA PERICOLOSA, PRESENTERO’ INTERROGAZIONE

“È notizia delle ultime ore quella di una ragazzina romana di 14 anni che ha scoperto di essere in gravidanza dopo aver partecipato ad una sfida social denominata ‘Sex roulette’. Lo scopo della challenge è non rimanere incinte dopo aver fatto sesso non protetto con uno sconosciuto; un gioco molto pericoloso, che mal delimita il ruolo della affettività e delle relazioni e che fa incorrere nel rischio di contrarre infezioni e malattie veneree. È, invece, fondamentale che i giovani comprendano l’importanza di relazioni sicure e responsabili. È necessario promuovere una cultura di rispetto e consapevolezza volta a diffondere messaggi chiari sui rischi fisici e psicologici legati a queste esperienze. Risulta essenziale, inoltre, introdurre misure di controllo digitale per garantire la sicurezza dei nostri giovani sui social media e su siti sensibili. Poiché la ‘sex roulette’ non può che destare molta preoccupazione, presenterò una interrogazione parlamentare ai Ministri competenti”.

Lo scrive in una nota la senatrice, Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale per Fratelli d’Italia del Dipartimento tutela vittime.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica