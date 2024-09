Romania: perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta EPPO che coinvolge funzionari pubblici della contea di Maramureș

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

Oggi, la Procura pubblica europea (EPPO) a Cluj-Napoca (Romania), sta conducendo perquisizioni presso i locali della contea di Maramureș e 14 residenze private di alcuni dei suoi funzionari. Le perquisizioni avvengono a seguito di un’indagine in corso su possibili frodi negli appalti, falsificazione di documenti e abuso d’ufficio collegati ai lavori di ristrutturazione di un edificio della pubblica amministrazione.

Diversi dipendenti pubblici sono sospettati di abuso d’ufficio per aver approvato il pagamento di lavori incompiuti sulla base di documenti falsificati. Il progetto in questione, valutato oltre 1 milione di euro (5,7 milioni di RON), è finanziato dal Recovery and Resilience Facility (RRF) dell’UE per la Romania.

In questa fase dell’indagine non è possibile divulgare ulteriori dettagli.

L’EPPO è l’ufficio indipendente della procura pubblica dell’Unione europea. È responsabile delle indagini, dell’azione penale e della sentenza sui reati contro gli interessi finanziari dell’UE.