ROCCA: COLLABORAZIONE TRA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA PER MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI

Roma, 25, settembre 2024 – «Un confronto sincero e leale con l’Unione Nazionale degli Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, al Teatro Brancaccio.

Abbiamo il dovere di governare un sistema complesso come quello della sanità di una Regione che è tuttora in piano di rientro.

Occorre evitare la contrapposizione e lavorare tutti insieme, Servizio Sanitario Regionale e privato accreditato, per garantire il massimo della qualità e dei servizi ai nostri cittadini, riducendo le liste d’attesa per visite e diagnostica.

Continueremo a lavorare con serietà e determinazione, ponendo al primo posto la qualità dei servizi sanitari che abbiamo il dovere di governare e fornire alle persone».