MALTEMPO. BOLOGNA. POLAZZI (LEGA), IN APERTURA DELLA SEDUTA ODIERNA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: “SERVONO AZIONI CONCRETE PER PREVENIRE NUOVE EMERGENZE”

BOLOGNA, 25 SET – Dichiarazione di Mattia Polazzi, Capogruppo per la Lega di “Alleanza Metropolitana”, in apertura della seduta odierna del Consiglio Metropolitano di Bologna:

“Voglio innanzitutto ringraziare i dipendenti della Città Metropolitana, i sorveglianti, i lavoratori delle aziende esterne e i dipendenti di tutti i comuni coinvolti, che si sono impegnati giorno e notte per fronteggiare questa difficile situazione. Esprimo la mia piena solidarietà, personale e della Lega, ai Sindaci e ai cittadini dei territori gravemente danneggiati dagli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito la nostra montagna e le nostre pianure.”

Polazzi ha però evidenziato alcune problematiche emerse nella gestione del territorio: “Queste emergenze hanno messo in luce una scarsa lungimiranza nella gestione del territorio e una mancanza di volontà di affrontare adeguatamente i problemi. Non è mia intenzione fare polemica, ma non posso accettare che si attacchi il Commissario Figliuolo o il Governo per presunta mancanza di risorse o fondi per la ricostruzione. Credo fermamente che il Commissario Figliuolo abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità.”

Il Capogruppo della Lega ha ribadito l’importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e esperti del settore per prevenire future tragedie: “La gestione delle emergenze deve basarsi su una stretta collaborazione tra la struttura emergenziale, le università e gli esperti, come geologi, per individuare i punti critici e proporre soluzioni adeguate. Questo è ciò che il Commissario Figliuolo sta già facendo.”

Polazzi ha anche sottolineato la necessità di attuare un monitoraggio della fauna fossoria: “Prima dell’alluvione dello scorso anno, avevamo proposto alla Regione un monitoraggio multidisciplinare per gestire tutti gli animali fossori, nutrie, istrici, tassi e volpi, che danneggiano gravemente gli argini. Purtroppo, questa proposta fu bocciata, ma oggi è più che mai evidente l’urgenza di implementare misure efficaci.”

Infine, Polazzi ha criticato la gestione dei letti fluviali: “Abbiamo assistito a situazioni in cui masse di legname si accumulavano sotto i ponti, creando pericolose dighe, come è accaduto sul fiume Reno e in Romagna con il Lamone. Dobbiamo chiederci se sia stato fatto tutto il necessario per mantenere i letti dei fiumi in sicurezza. Sul fiume Savena, il fiume ha eroso la strada della Fondovalle Savena, causando il collasso della strada per la seconda volta, nello stesso punto.”

Concludendo, Polazzi ha chiesto azioni concrete: “È tempo di affrontare seriamente queste problematiche e agire con decisione, affinché simili tragedie non si ripetano.”