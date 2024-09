LUCILLA CATANIA AD “ARTISTI A VILLA BORGHESE” – , venerdì 27 settembre, Casino dell’Orologio

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 NOTA STAMPA

LUCILLA CATANIA AD “ARTISTI A VILLA BORGHESE”

Il nuovo appuntamento del ciclo di incontri su Arte e Natura, venerdì 27 settembre, Casino dell’Orologio – Salone del Pergolato.

Roma, 25 settembre 2024 – Prosegue il ciclo d’incontri ARTISTI A VILLA BORGHESE, organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il nuovo appuntamento, venerdì 27 settembre (ore 17.30), presso il Salone del Pergolato del Casino dell’Orologio di Villa Borghese con LUCILLA CATANIA.

All’incontro, dal titolo SPAZI DI NATURA, D’ARTE E DI ARTISTI. SCULTURE IN CAMPO, oltre all’artista interverranno Mirta Carroli, Ines Fontenla, Licia Galizia, Pino Genovese, Claudio Palmieri e Renzo Gallo, e sarà moderato da Claudio Crescentini della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Lucilla Catania si forma a Roma, dove si diploma in scultura all’Accademia di Belle Arti con Emilio Greco. La sua opera è animata dal desiderio di restituire una centralità alla scultura con in più una connotazione sociale, recuperando il rapporto tra arte, natura e territorio. È ideatrice e promotrice dell’importante progetto Sculture in Campo (2017), un parco di scultura all’aperto dove accanto alle sue opere si stanno via via affiancando sculture e installazioni di altri artisti. Un luogo del contemporaneo che nasce anche dal desiderio di restituire una centralità alla scultura con in più la connotazione sociale, sia per la volontà di recuperare il rapporto tra arte, natura e territorio sia per la sua lontananza da scopi commerciali.

Il programma di Artisti a Villa Borghese proseguirà con il seguente calendario:

· GIUSEPPE SALVATORI, venerdì 11 ottobre, Casino dell’Orologio di Villa Borghese, Salone del Pergolato.

· VINCENZO SCOLAMIERO, mercoledì 16 ottobre, Casino dell’Orologio di Villa Borghese, Salone del Pergolato.

· ALBERTO DI FABIO, venerdì 25 ottobre, Casino dell’Orologio di Villa Borghese, Salone del Pergolato.

Tutti gli incontri si terranno alle 17:30, con ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

