IL COMUNE COMUNICA – campagna nazionale Admo “Match It Now” per l’iscrizione al registro donatori di midollo osseo: venerdì un momento di svago e solidarietà al Mulata

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 CAMPAGNA NAZIONALE ADMO “MATCH IT NOW” PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DONATORI DI MIDOLLO OSSEO VENERDÌ UN MOMENTO DI SVAGO E SOLIDARIETÀ AL MULATA

In occasione della Giornata mondiale della donazione del midollo osseo (21 settembre), fino al 12 ottobre, torna in tutte le piazze italiane la campagna nazionale di Admo – Associazione donatori midollo osseo denominata “Match It Now”, promossa da Ministero della Salute, Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue e Registro IBMDR con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età a iscriversi al Registro italiano donatori midollo osseo attraverso un prelievo di sangue o la raccolta di un campione di saliva.