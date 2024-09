(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 GENDER. MORGANTE (FDI): CORSO A ROMA TRE? IDEOLOGIA RESTI FUORI DA SCUOLE E UNIVERSITA’

“Fermiamo questa follia! Con approvazione del Comitato Etico, l’Università Roma Tre supporta il progetto ‘Laboratorio per bambin* trans e gender creative’ per minori d’età compresa tra i 5 e i 14 anni. Laboratori per ‘bambini trans’ pagati con i soldi pubblici. Siamo esasperati da questi continui tentativi di indottrinamento proposti all’interno di istituti scolastici o universitari: luoghi dove l’ideologia non dovrebbe entrare. Siamo sconcertati dai continui tentativi di indottrinamento gender a bambini di cinque anni e ragazzi giovanissimi, che non hanno gli strumenti per comprendere teorie, senza fondamento scientifico, come quella gender. Per contrastare l’odio basta educare al rispetto della persona, che è un principio di civiltà. Giù le mani dai bambini”. Lo afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile Famiglia e Valori non negoziabili, sui suoi canali social.

