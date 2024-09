Dal 30 settembre 2024 modifiche temporanee alla circolazione nella zona di via Sant’Alenixedda – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2209 DEL 19/09/2024

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA’, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

OGGETTO:

ORDINANZA DI VIABILITÀ PER LA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE

SANT’ALENIXEDDA, PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA DON MACCHIONI E ISTITUZIONE

AEE A PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO SOTTOZONA PARCO DELLA MUSICA.

IL D I R I G E N T E

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 107/2024 del 10/09/2024 per l’istituzione aree di parcheggio o sosta a

pagamento Sottozona Parco della Musica nelle vie Sant’Alenixedda, piazza Giovanni XXIII, via Cao di San Marco;

VISTA la planimetria allegata alla Deliberazione della Giunta comunale n. 107/2024 del 10/09/2024;

COINSIDERATO che il trasferimento delle attività commerciali del Mercato di San Benedetto al mercato provvisorio di prossima

concusione determinerà la necessità di apportare delle modifiche nelle aree di sosta in prossimità delle sudette strutture;

ATTESO che si rende necessario apportare modifiche alla circolazione nelle vie interessate dalla nuova regolazione della sosta;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta comunale n. 107/2024 del 10/09/2024 individua il Dirigente del Servizio Opere

strategiche Mobilità, infrastrutture viarie e reti, competente l’assunzione dei relativi atti amministrativi;

VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e

successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

– l’istituzione del senso unico di circolazione nella via SANT’ALENIXEDDA, nel tratto compreso tra via G. Pintor e piazza Giovanni

XXIII, con senso di percorrenza da via G. Pintor veso piazza Giovanni XXIII;

– l’istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via F. SALARIS all’intersezione con la via Sant’Alenixedda;

– l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via F. SALARIS all’intersezione con la via Sant’Alenixedda;

– l’istituzione del senso unico di circolazione nella via CAO DI SAN MARCO-PIAZZA GIOVANNI XXIII, con senso di percorrenza da via

Cao di San Marco verso via Don Macchioni;

– l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nelle due semicarreggiate di via DANTE all’intersezione con piazza

Giovanni XXIII;

– l’istituzione del senso unico di circolazione nella via DON MACCHIONI, con senso di percorrenza da piazza Giovanni XXIII

verso via XXVIII Febbraio;

Sono revocati i provvedimenti o parti di essi in contrasto con la presente Ordinanza.

La segnaletica in attuazione della presente Ordinanza sarà fornita e posta in opera a cura dell’impresa AVR S.p.A.

affidataria dell’appalto di Global Service gestione integrata della rete viaria del Comune di Cagliari per conto del Servizio Opere

Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e reti – Sede

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg. a

decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ed il ricorso straordinario al Capo dello

Stato, entro il termine di 120 gg., a decorrere dalla stessa data.

Il Dirigente

Olla Daniele / ArubaPEC S.p.A.