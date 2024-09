CS/GENOVA, USIC: “VICINANZA A COLLEGHI. AUMENTARE INDENNITÀ PER PERSONALE SU STRADA”

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*GENOVA, USIC: “VICINANZA A COLLEGHI. AUMENTARE INDENNITÀ PER PERSONALE SU

STRADA”*

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), esprime vicinanza e

sostegno ai colleghi del 2° Reggimento Carabinieri Liguria dopo gli scontri

pre-derby, dove sono rimasti feriti anche 3 agenti della polizia a cui va

la nostra solidarietà. L’ennesimo episodio di violenza che coinvolge le

forze dell’ordine, evidenzia la necessità di aumentare le indennità per il

personale che opera su strada ed è impegnato nei servizi di ordine

pubblico. Non si può più attendere, affinché venga garantita tutela a chi

si occupa della sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, Roberto

Mandolini, Consigliere Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri

(USIC), con delega ai Reparti Mobili dell’Arma.