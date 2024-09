COMUNICATO STAMPA – “Quartieri in festa 2024″ fa tappa al San Leonardo.

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 Quartieri in Festa: San Leonardo

Programma di domenica 29 settembre

LABORATORI

MUSICA, TEATRO E DANZA

Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle ore 19:00

Esibizione musicale e balli a cura di studenti, docenti e genitori dell’IC Micheli

Incrocio Via Venezia -Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Esibizioni di danza hip-hop, modern, pole dance, house, dancehall,

videodance a cura di The Flow School Asd

Lungo Via San Leonardo – Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Corteo itinerante in abito storico, esibizioni coreografiche di piazza

con bandiere da lancio di sbandieratori accompagnati da musici, a cura

dell’Associazione Porta S. Francesco Acds e del gruppo di Sbandieratori

“Compagnia Araldica Città di Parma”

Via San Leonardo – Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Esibizione di danza latina e flamenco a cura di Ventura Dance

Presso Gelateria Delice, via San Leonardo 12 – Dalle ore 15:30

Musica pop italiana dal vivo con Dj Frank

Presso la Gastronomia Bacaro, via San Leonardo 24/b – Dalle 15:30

Dj set anni 70 e black music con dj LUfER

Via San Leonardo – Dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Danze country, inglesi, greche, balcaniche e del Medio Oriente

con i ballerini di Terra di danza Asd

Presso Chiesa di Cristo Risorto, Via Venezia 80 – Alle ore 16:00

“Rossini per bambini” spettacolo musicale a cura di VerdiOFF con Mago Gigo,

Francesca Gabrielli e Isotta Violanti

Presso il cortile Parrocchia San Leonardo – Dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Spettacolo di teatro-danza per bambini “Darwin – M/Eta/Morfosi”, produzione

Associazione Artemis Danza, co-produzione Teatro Europa,

con Christian Pellino e Francesco Marchi

Presso Parrocchia San Leonardo – Dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Concerto di musica popolare e canto parmigiano

a cura del Coro delle Tradizioni Popolari “R. Pezzani”

Via Trento – Alle ore 17:00

Spettacolo teatrale “Sul Naviglio”

a cura di Cooperativa École – Casa nel Parco Scs-Ets

Lungo Via San Leonardo – Dalle 17:00 alle ore 19:00

Spettacolo itinerante: Street Parade musicale sul progetto sociale fotografico

“Volti di Comunità” con le fotografie scattate dai fotografi volontari

dell’associazione Grand’Angolo alle comunità straniere,

a cura di LiberaMente Aps

Presso ex Municipio Cortile San Martino, Via San Leonardo 47, 1° piano

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00

“Racconti di terra e luce”, evento di narrazione e teatro delle ombre a

cura dei partecipanti del Corso di Potenziamento e Pronuncia della Lingua

Italiana; in seguito si terrà un momento dedicato ai “Libri Umani”: gli allievi

si metteranno in gioco secondo le modalità della Biblioteca Umana, in cui

possono essere intervistati da tutti su di loro e le loro terre d’origine, come

fossero libri da consultare a cura della Compagnia Teatrale “Il Gabbiano” Aps

Danze tradizionali sarde

a cura dell’Associazione Circolo Culturale Grazia Deledda

GIOCHI

Via San Leonardo e Via Trento – Tutto il giorno

Giochi da tavolo, mini pingpong e freccette a cura di Tuttimondi Asd-Aps

Pesca con buste a sorpresa

a cura del Rifugio di Noè – tutti per due, due per tutti Odv

Attività per ragazzi a cura di Cooperativa École – Casa nel Parco

Presso ex Municipio Cortile San Martino, Via San Leonardo 47 – Tutto il giorno

Esperimenti didattici e attività ludiche per bambini

a cura di IRP – Istituto di Ricerca Prout Aps

Presso ex Municipio Cortile San Martino, Via San Leonardo 47

Dalle ore 10:00 alle ore 19:30

Giochi ambientali con le piante e proiezioni di video su orto, clima e ambiente

a cura di IRP-Istituto di Ricerca Prout Aps

Presso ex Municipio Cortile San Martino, Via San Leonardo 47

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Proiezione di video (tra i quali “La saga Steleto”- la saggia stellina), giochi

linguistici e recitazione a cura di Ass. Esperanto Giorgio Canuto di Parma

Via San Leonardo – Dalle ore 11:00 alle ore 20:00

Attività ludiche a cura di CIAC

Presso ex Municipio Cortile San Martino, Via San Leonardo 47

Dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Caccia al tesoro nel Parco

a cura di Ass. Esperanto G. Canuto e Istituto di Ricerca Prout

SPORT

Presso Parco Nord – Ore 10:30 – 15:30 – 17:30

Partenza della camminata metabolica

a cura di Chiara Margini dell’Associazione Pantarei

Via San Leonardo – Tutto il giorno

Attività sportive “Lo sport nello zaino” a cura di Polisportiva Inzani

Dimostrazione di gioco rugby

a cura dell’Associazione Le Viole Amatori Parma Asd

URBAN TRAI(N)L

Partenza da incrocio Via Venezia

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00, ogni 45 minuti

Urban trai(l)n: trenino itinerante sulle tracce de “I capanón äd Pärma Nord: äd

San Leonärd ànsi dal Crìsst” e alla scoperta di luoghi “che non ti aspetti”, a

cura del Gruppo Manifesto per San Leonardo

Via San Leonardo – Dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Psychelab

Via San Leonardo – Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Laboratori, attività per bambini Piedini danzanti 2-3 anni, danza creativa

4-6 anni, danza moderna e ginnastica dai 6 ai 10 anni; dimostrazione del

laboratorio di ginnastica dolce per adulti ed anziani, a cura della Cooperativa

Sociale Il Grillo Parlante

Presso il primo piano della sede in via San Leonardo n. 47

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Laboratorio fotografico

a cura del Circolo di Cultura Fotografica “Il grandangolo”

Via Pausbio 3bis – Dalle ore 15:00

Apertura del giardino naturale Casa Lipu “Arte e Natura in gioco”,

laboratori per bambini dai 5 anni

a cura dell’Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli Odv

Condivisione laboratori multimediali (robotica) a cura dell’IC Micheli

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il cortile della Parrocchia di San Leonardo

Laboratorio di disegno fumetti, caricature e vignette

a cura del gruppo Medaglie d’Oro della Vetreria Bormioli Rocco Aps

Via San Leonardo – Tutto il giorno

Laboratori dedicati a giovani e famiglie

a cura di ON/OFF APS e del suo “FabLab”

Laboratorio “Composharing” che riguarda le tecniche di compostaggio con

scarti della cucina e del giardino,

a cura di École – Società Cooperativa Sociale ETS

Laboratorio creativo per bambini a cura di Progetto Famiglia

Presso cortile Parrocchia San Leonardo – tutto il giorno

Laboratorio con tessere di vetro colorate per la creazione di piccoli mosaici,

truccabimbi e workshop di collage fotografico a cura del gruppo Medaglie

d’Oro della Vetreria Bormioli Rocco Aps

MOSTRE E INCONTRI

Presso la Parrocchia di San Leonardo – Dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Mostra del “GRUPPO#LEO24” a cura di LiberaMente Aps

Cortile della Parrocchia di San Leonardo – Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Incontro formativo “Bimbi sicuri in casa e in auto” tenuto da Raffaella Audisio

nella cornice progettuale del “Percorso nascita”,

che avrà anche dimostrazioni pratiche, a cura di LiberaMente Aps

Via San Leonardo Angolo via Rosselli

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Esibizione di street art proposte da RISECAT&co, street artist di Parma

Via San Leonardo – Alle ore 10:15 e alle ore 17:15

Presentazione del gioco interattivo su Einaudi: sfida a premi tra economia,

storia ed Europa a cura dell’IC Toscanini

Presso il primo piano della sede in via San Leonardo n. 47

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Mostra fotografica a cura del Circolo di Cultura Fotografica “Il grandangolo” in

collaborazione con Laboratorio Famiglia,

Via San Leonardo – Alle ore 11:00

“Con il mio corpo… suono!” – laboratorio musicale: giochi con corpo, voce e

piccoli strumenti a cura dell’IC Toscanini

Proiezione di video sull’emigrazione sarda a Parma

a cura dell’Associazione Circolo Culturale Grazia Deledda

Via San Leonardo – Dalle ore 15:30

Stand informativo del Comune di Parma sui Laboratori di Quartiere e sul

progetto Co.Di.Re di promozione della cittadinanza globale – Agenda 2030

Via San Leonardo – Alle ore 16:00

“Che rabbia” di Mireille D’Allancé: lettura animata per conoscere la rabbia e il

suo valore costruttivo e catartico a cura dell’IC Toscanini

Conferenza “Il San Leonardo prima della nascita del quartiere”, a cura di

Manuela Catarsi della Festa Internazionale della Storia di Parma Aps Ets

Presso cortile Parrocchia San Leonardo – Tutto il giorno

Esposizione di opere di pittori e fotografi soci del gruppo Medaglie d’Oro

della Vetreria Bormioli Rocco Aps

Esposizione fotografica “San Leonardo in trenta battiti di luce”

a cura di Obiettivamente – Gruppo Fotografico

Via San Leonardo – tutto il giorno

Presentazione volumi prodotti su annate fino al 2021

a cura della Festa Internazionale della Storia di Parma Aps Ets

MERCATINI DELLA CREATIVITA’

E DEL GUSTO

Via San Leonardo e Via Trento – Tutto il giorno

Esposizione capi vintage a cura di Vellutini

Esposizione ciclomotori e biciclette antiche/d’epoca a cura di Guidetti Angelo

Banchetto con thè marocchino, dolci e prodotti tipici del mondo arabo,

henné a cura di Al-Amal Aps

Bancarella con manufatti in lana, cotone e altri articoli di produzione propria,

a cura di La coperta di Linus Parma Odv

Banchetto con borse vintage di Bacchi Palazzi Antonella,

attiguo all’Associazione Amici della Biblioteca di San Leonardo

Gazebo con torta fritta a cura di AVIS di Base Cortile San Martino Odv

Street food con arrosticini, porchetta, prodotti tipici locali e dell’Appennino

Tavolate organizzate dalle attività commerciali del quartiere

Bancarelle di libri usati ad offerta a cura dell’associazione Amici della Biblioteca

San Leonardo per il restauro del monumento ai Caduti di via San Leonardo

Via San Leonardo e Via Trento – Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Esposizione e vendita di abiti di seconda mano, progetto “Parma ri-vestiti”,

a cura di Fiorente Scs

Assaggi di prodotti tipici sardi

a cura dell’Associazione Circolo Culturale Grazia Deledda