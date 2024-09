(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

CINEMA, M5S A GIULI: FACCIA MENO BATTUTE E SI OCCUPI DAVVERO DI TAX CREDIT

Roma, 25 set. – “Ci tocca ricordare ad Alessandro Giuli che non è più conduttore di trasmissioni strampalate in cui può dilettarsi a suonare una specie di flauto e a parlare di folletti. Adesso fa il ministro della cultura e le battute in cui cita il Superbonus e il reddito di cittadinanza può tenersele per sé. Quello che più seriamente dovrebbe fare è ascoltare le categorie del cinema e il consiglio superiore del ministero che purtroppo per questo paese si trova a dirigere. Scoprirebbe che la riforma messa in piedi dalla leghista Borgonzoni, la stessa a cui Giuli non ha avuto il coraggio di togliere le deleghe sul settore, fa schifo a tutti perché uccide i piccoli del cinema e favorisce solo due o tre big. Fa ridere che il neoministro si faccia bello della nomina dei nuovi, 15 esperti della commissione cinema, che sono l’ennesima accozzaglia che ricorda un film, l’Armata Brancaleone. Ma qui siamo lontanissimi dal capolavoro…”.

Così i deputati M5S Anna Laura Orrico e Gaetano Amato.

