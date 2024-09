(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 BOLOGNA OMICIDIO STAZIONE, MARCHETTI (LEGA): LEPORE DEVE ASSUMERSI

RESPONSABILITÀ. BASTA DICHIARAZIONI DI CIRCOSTANZA

BOLOGNA, 25 SET – “L’omicidio avvenuto in Piazza XX Settembre a Bologna è

solo l’ultimo di una serie di episodi tragici che testimoniano

l’insicurezza che da troppo tempo viene ignorata dall’amministrazione

comunale, in primis dal sindaco Lepore”. Lo ha detto il consigliere

regionale della Lega, Daniele Marchetti, commentando l’accoltellamento del

giovane in una zona della città da tempo in mano agli sbandati e al

degrado. “È ora che Lepore si assuma le proprie responsabilità e smetta di

intervenire con dichiarazioni di circostanza, quando fino a poco fa si

voltava dall’altra parte – aggiunge Marchetti -. Non può più far finta di

niente: è giusto che tutte le istituzioni facciano la propria parte, ma

prima di tutto deve essere l’amministrazione comunale a intervenire con

decisione”. Marchetti ricorda di aver più volte denunciato la situazione

di degrado che caratterizza quell’area, “dove si trovano diversi luoghi che

spesso diventano rifugi per sbandati, come l’autostazione ad esempio,

gestita da una società partecipata dalla Città Metropolitana e dal Comune

di Bologna, quindi direttamente sotto la responsabilità del sindaco Lepore.

Va inoltre sottolineato che il Comune ha spesso intercettato risorse

provenienti dalla Regione Emilia-Romagna destinate a realizzare progetti

per la sicurezza urbana, dimostrando come la questione della sicurezza

coinvolga tutti i livelli istituzionali, nessuna esclusa. Tuttavia –

aggiunge Marchetti – queste risorse sono sempre state impiegate in progetti

inadeguati rispetto alle reali esigenze della città, specialmente in quelle

aree che si sono da subito rivelate più critiche”. Secondo il consigliere

regionale della Lega “questa situazione deve far riflettere e comprendere

che è necessario un cambio di passo e di priorità, sia a livello comunale

che regionale se è vero che l’Amministrazione di viale Aldo Moro ogni anno

stanzia fondi per la sicurezza del territorio. Non è accettabile che questo

tema venga affrontato solo in prossimità delle campagne elettorali: è una

questione che richiede interventi continui e strutturali” conclude

l’esponente della Lega.

