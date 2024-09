(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 Autotrasporto, Rixi: Fondi da Ets per aumentare incentivo Sea Modal Shift

Roma, 25 settembre – “Siamo impegnati su misure incentivanti per l’intermodalità e il trasporto su gomma. Tra le soluzioni concrete possiamo confermare la destinazione dei fondi dall’ETS all’aumento delle risorse per l’incentivo Sea Modal Shift, cercando di recuperare anche i fondi stanziati per il 2022 non utilizzati a causa dei limiti imposti dalle norme europee. È sacrosanto riconoscere agli autotrasportatori i propri diritti, ma è altrettanto importante che venga rispettato il diritto dei cittadini a non subire interruzioni nei flussi logistici, vitali per l’economia locale e nazionale.”

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.