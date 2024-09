(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 ASL Roma 1, grazie alla Regione Lazio arriva la proroga per i 51 amministrativi

Le 51 persone che a far data dal 1° ottobre avrebbero visto cessare il proprio contratto di lavoro presso ASL Roma 1 come supporto amministrativo attraverso l’Agenzia per il lavoro Gi-Group S.p.A. potranno continuare ad operare nella Azienda Sanitaria.

Infatti grazie all’intervento congiunto della Direzione Aziendale della ASL e della Regione Lazio è stata consentita la proroga del contratto fino al 16 gennaio del 2025.

Il personale verrà impiegato nelle attività di supporto legate all’imminente anno giubilare e fornirà affiancamento alle unità di assistenti amministrativi appena assunti a tempo indeterminato con il recente concorso.

Esprimiamo il più vivo ringraziamento al Presidente Rocca e a tutta la Regione Lazio che si è impegnata in questa proroga e nel grande investimento che sta portando avanti su tutto il personale della Sanità del Lazio, dopo le 14mila assunzioni autorizzate un ulteriore segnale dell’attenzione di questa Giunta Regionale verso il personale del Sistema Sanitario.

ROBERTA MOCHI