UNINDUSTRIA, GIUSEPPE BIAZZO NUOVO PRESIDENTE Eletto dall’Assemblea con il 99% di voti favorevoli

Roma, 24 settembre 2024

Giuseppe Biazzo, fondatore e Amministratore delegato di Orienta SpA, è il nuovo Presidente di Unindustria, eletto dall’Assemblea con il 99% di voti favorevoli. Succede ad Angelo Camilli. L’Assemblea ha approvato, per il quadriennio 2024-2028, anche il Programma, la Squadra di Presidenza e le Deleghe.

Un programma ricco di tematiche, in linea con le esigenze e le indicazioni espresse dalle imprese associate durante le consultazioni dei tre Saggi: Aurelio Regina, Maurizio Stirpe e Filippo Tortoriello ed illustrate al Consiglio Generale dello scorso 12 settembre.

Nelle linee programmatiche della nuova Squadra di Presidenza emerge la volontà di mettere ancora di più l’impresa al centro dell’agenda politica e pubblica come motore fondamentale della crescita e del miglioramento della qualità della vita delle persone, anche attraverso l’avvio del Piano Industriale del Lazio. Particolare attenzione alle grandi transizioni, quella digitale e quella verde, per far diventare, ad esempio, la filiera digitale del Lazio player industriale rilevante delle tecnologie IA, per accompagnare le imprese nell’adozione dei principi ESG con strategie concretamente sostenibili per le aziende e la comunità in cui operano.

Unindustria insisterà inoltre sulla necessità di migliorare la competitività del territorio, partendo dalle infrastrutture fisiche e digitali che devono accelerare lo sviluppo e ridurre i divari di competitività con altri territori, per arrivare ai temi della Pubblica Amministrazione che deve diventare più efficiente, digitale e allineata ai tempi di vita delle imprese.

Ampio sarà lo spazio nel programma per ribadire la centralità delle persone nel progetto d’impresa. Unindustria continuerà a promuovere relazioni industriali che valorizzino i percorsi di crescita dei dipendenti e incidano positivamente sulla produttività del lavoro. Si punterà su orientamento e formazione per ridurre il mismatch occupazionale e di competenze, preparando meglio i giovani al mercato del lavoro con ruolo decisivo per gli ITS per quanto riguarda i percorsi professionalizzanti e del Rome Technopole come punto di riferimento nazionale per i percorsi accademici innovativi e la ricerca applicata per l’industria.

La nuova Squadra contribuirà, inoltre, a nuove proposte e visioni per un Lazio più protagonista in Europa e per il rilancio di Roma come grande Capitale internazionale, con un’organizzazione, risorse e poteri che la rendano capace di attrarre investimenti, turismo di qualità e talenti, così come valorizzerà le riflessioni sul futuro e sulle vocazioni di tutti i territori della nostra regione; attraverso anche la costituzione di una strategia di sviluppo coerente ed efficace per tutto il Centro Italia.

La Squadra che accompagnerà il Presidente Giuseppe Biazzo, per il quadriennio 2024-2028, sarà così composta: Il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo terrà la delega di Piano e Politiche Industriali e sarà affiancato dai Vicepresidenti di diritto Cristiano Dionisi (S.I.CO.I. Società Benefit Srl) Presidente del Comitato Piccola Industria con delega alle Filiere e Reti d’impresa e Corrado Savoriti (Sama Marketing e Produzione Srl) Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori con delega alla Nuova Imprenditoria e Start-up.

Della Squadra fanno parte i Vicepresidenti: Alda Paola Baldi (Enel Spa) con delega al Capitale Umano, Lorenzo Benigni (Elettronica Spa) con delega alla CyberSecurity, Vittoria Carli (Ised Ingegneria Sistemi Elaborazione Dati Spa) con delega alla Transizione Digitale, Stefano Cenci (Consilia Cfo Srl) con delega all’Organizzazione e Rapporti Associativi, Antonio Liotti (Leonardo Spa) con delega al Lavoro e Relazioni Industriali, Paolo Marini (Icaplants Srl) con delega al Consorzio Industriale del Lazio, Elisabetta Romano (Fibercop Spa) con delega alle Reti Digitali, Alessandra Santacroce (IBM Italia Spa) con delega alle Multinazionali, Marco Troncone (Aeroporti di Roma Spa) con delega alle Infrastrutture Sostenibili ed Innovative, Giovanni Turriziani (Turriziani Trasporti Srl) con delega alla Green Economy.

Completano la Squadra elettiva, i Presidenti delle Aree territoriali e i Presidenti delle Aree comprensoriali: Corrado Savoriti (Sama Marketing e Produzione Srl) per Frosinone, Fausto Bianchi (Bianchi Assicurazioni Srl) per Latina, Alessandro Mostarda (Microdos Srl) per Rieti, Andrea Belli (Belli Srl) per Viterbo; Tiziana Vona (Self Garden Srl) per Aprilia, Vittorio Celletti (Lear Corporation Italia Srl) per Cassino, Fabio Pagliari (Cam Power Srl) per Civitavecchia.

Il Presidente Biazzo ha scelto di focalizzare l’attenzione su materie di particolare interesse, conferendo deleghe a: Claudio Arcudi (Accenture Spa) per Università e Ricerca, Francesco D’Angelo (Tim Spa) per Industria 5.0, Sabrina De Filippis (Mercitalia Logistics Spa – Gruppo FSI) per Pianificazione Territoriale ed Intermodalità, Miriam Diurni (Carmesi Societa’ Consortile per Azioni) per Cultura d’impresa, Etica e Certezza del Diritto, Francesca Guerrucci Vice Presidente del Comitato Piccola Industria (Mario Guerrucci Srl) per Credito e Finanza, Giorgio Klinger (Sicamb Spa) per Export e Tutela del Made in Italy, Giulio Natalizia (Natalizia Petroli Spa) per Attuazione Programma, Pier Paolo Pontecorvo (Jobconsult Srl) per Dossier Europei, Luciano Ragni (Idi Farmaceutici Srl) per Centro Studi, Giacomo Rispoli (Nextchem Spa – Gruppo Maire) per Transizione Energetica, Sergio Saggini Vice Presidente del Comitato Piccola Industria (Saggini Massimo Srl) per Fisco, Federico Sannella (Birra Peroni Srl), con delega Strategie ESG.

Inoltre, il Presidente ha voluto con sé come Invitati Speciali: Sabrina Florio (So.Se.Pharm Srl) Presidente Anima, Giampaolo Letta (Medusa Film Spa) Presidente Premio Film Impresa, Gian Rodolfo Bertoli ( Siderfac Srl) Presidente Premio Salute e Sicurezza.

Infine, il Tesoriere Roberto H. Tentori (Grant Thorton Consultans srl) completa il Consiglio di Presidenza, cui partecipa di diritto il Direttore Generale di Unindustria Massimiliano Ricci.