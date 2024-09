(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Ucraina: Nevi (FI) “In Europa abbiamo votato contro invio e uso armi in territorio russo”

“La risoluzione votata in Europa è ampia, la parte relativa all’invio e all’utilizzazione delle armi in territorio russo da parte dell’Ucraina, riguarda un solo paragrafo sul quale noi abbiamo votato contro”. Spiega a Mattino 5 il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, che aggiunge: “Insieme a tutte le forze politiche italiane ci siamo espressi nettamente e non poteva essere altrimenti, la nostra Costituzione vieta di usare armi in modo offensivo ma solo a scopo difensivo, Parlamento e governo non potrebbero fare differentemente. Si tratta comunque di una risoluzione politica – sottolinea l’esponente azzurro – non è un impegno che ci obbliga a fare quanto dice il Parlamento europeo. Noi abbiamo votato a favore di tutta quella parte della risoluzione che prevede una serie di cose a favore dell’Ucraina e che condividiamo totalmente. Attaccano Antonio Tajani – conclude Nevi – perché sta facendo molto bene il suo mestiere, lui rappresenta quella che è l’impostazione del nostro Parlamento nazionale, se avesse agito in maniera differente la sinistra gli avrebbe fatto subito una mozione di sfiducia”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma