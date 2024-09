(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 STELLANTIS, GIOVINE (FDI): FINALMENTE ANCHE IL SINDACATO SI MUOVE

“Finalmente ora anche il sindacato si muove su Stellantis. E lo dico in particolare a Bombardieri, che oggi propone di ‘aprire un tavolo con Stellantis a Palazzo Chigi’, ignorando che un tavolo esiste già presso il MIMIT ed è operativo da mesi: dovrebbe saperlo visto che ne fa parte”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, componente delle commissioni Lavoro ed Attività Produttive alla Camera. “Se l’avessero fatto al momento della fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e la francese Peugeot – continua Giovine -, quando il governo dell’epoca se ne lavò le mani, forse sarebbe stato meglio e le cose sarebbero andate molto diversamente. Va infatti ricordato che, all’epoca della fusione, i sindacati avrebbero potuto rivendicare un posto nel consiglio di amministrazione, come fece il sindacato francese, ma non lo fecero. Oggi, avrebbero potuto avere una maggiore influenza sulle decisioni del gruppo Stellantis. Comunque sia, meglio tardi che mai”, conclude Giovine.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati