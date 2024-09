(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Sony alza l’asticella con INZONE M10S, il nuovo monitor OLED per il

gaming sviluppato in collaborazione con Fnatic

INZONE, la gamma di prodotti gaming firmata Sony, si arricchisce oggi con

il nuovo monitor OLED da 27” [**INZONE M10S**](https://www.sony.it/gaming-gear/products/inzone-pz), che, con uno straordinario refresh rate di 480Hz, tempo di risposta di

soli 0,03ms e risoluzione QHD, è pronto a rivoluzionare il settore.

Sviluppato in collaborazione con Fnatic, uno dei maggiori team eSports,

INZONE M10S vanta una modalità di gioco a 24,5 pollici e nuove modalità

FPS Pro che lo rendono perfetto per le competizioni.

Un’altra new entry della gamma è [**INZONE M9 II**](https://www.sony.it/gaming-gear/products/inzone-px-mk2), aggiornamento del monitor per gaming 4K HDR, che ora integra la

tecnologia Backlight Scanning per migliorare la nitidezza delle immagini in

movimento.

_**INZONE M10S: immagini in movimento più nitide che mai e tempi di

risposta fulminei**_

La velocissima frequenza di aggiornamento pari a 480Hz1 e il tempo di risposta di appena 0,03ms eliminano l’effetto mosso e

offrono immagini in movimento di estrema nitidezza con risoluzione QHD

1440p, così si possono seguire gli spostamenti dei nemici con rapidità e

precisione.

Gli esclusivi pixel OLED auto-illuminanti reagiscono più velocemente

rispetto ai pannelli LCD, garantendo un imbattibile tempo di risposta di

0,03ms senza effetto mosso. Inoltre, il formato QHD offre una risoluzione

circa 1,8 volte superiore al Full HD, il che significa poter combattere, e

vincere, da distanze maggiori.

**Nato per le competizioni**

Grazie alla stretta collaborazione con i player di Fnatic, INZONE M10S

unisce la lunga esperienza di Sony nel campo dei display di fascia alta con

le competenze di gamer professionisti. Il risultato è un monitor pensato

specificamente per le competizioni, grazie alla qualità delle immagini,

alle caratteristiche ergonomiche e alle modalità di ottimizzazione delle

prestazioni.

Con la modalità a 24,5 pollici di INZONE M10S, si gioca a una risoluzione

1:1 di 1332p e un refresh rate che arriva a 480Hz. Si può selezionare

anche una risoluzione inferiore, ad esempio 1080p, ideale per gli eSports e

per chi ha familiarità con i monitor da 24,5” con risoluzione 1080p. La

posizione di visualizzazione può essere centrata o allineata in basso, con

un’area di contorno totalmente nera che favorisce la concentrazione. Ci

sono poi due modalità esclusive dedicate al gaming FPS, che permettono di

individuare gli avversari più velocemente, grazie alla resa più nitida

delle immagini, comprese quelle in movimento. La modalità FPS Pro+, messa

a punto con il team VALORANT di Fnatic, potenzia al massimo le prestazioni

nei combattimenti ottimizzando ulteriormente la nitidezza d’immagine,

merito della velocità di risposta e delle impareggiabili caratteristiche

di contrasto offerte dalla tecnologia OLED. La modalità FPS Pro, invece,

simula le caratteristiche delle immagini riprodotte sui monitor LCD con

pannelli TN, solitamente utilizzati nei tornei dei professionisti.

**Design ottimizzato per il gioco**

Anche il design è frutto della collaborazione con Fnatic. La base del

monitor, piatta e compatta, misura solo 159mm di diametro e 4mm di

spessore, per garantire comfort di gioco e lasciare spazio a tastiera e

mouse. Con INZONE M10S è infatti possibile disporre la tastiera con

l’angolazione preferita dal giocatore e collocare un mouse pad di grandi

dimensioni intorno o sotto al display.

**Qualità delle immagini**

INZONE M10S riproduce colori vividi e neri profondi, con una gamma

cromatica che arriva a coprire il 98,5% dello spazio colore DCI-P3 e

gradazioni a 10bit uniformi. Inoltre, grazie a una luminosità di picco di

1300nit, resa possibile dalla tecnologia MLA+ (Micro Lens Array Plus),

oltre alla specifica DisplayHDR True Black 400, ogni singola scena del

gioco prende vita.

**Collaborazione con Fnatic**

Avviata nel 2023, la collaborazione tra Sony e Fnatic, non si è mai

interrotta ed è sfociata nel monitor INZONE M10S, pensato per i

professionisti del gaming di oggi e domani. Il processo di sviluppo ha

interessato non solo la fase di ideazione, ma anche le sessioni di test di

gioco condotte in diverse location.

“Poter lavorare al prodotto insieme a Sony sin dalle prime battute, offre

grandi vantaggi. Non vedo l’ora di giocarci”, ha detto Jake

“Boaster” Howlett del team VALORANT di Fnatic. “Mi piace tantissimo

la modalità FPS Pro+, perché mi permette di vedere gli agenti molto

meglio rispetto a quanto riesca a fare da solo, manualmente.”

Timofey “Chronicle” Khromov, sempre del team VALORANT di Fnatic, ha

invece commentato: “Ho partecipato allo sviluppo di INZONE M10S e sono

felice di aver prestato il mio contributo al miglioramento del prodotto.

Per me, un monitor OLED è la soluzione migliore: azzera il tempo di

risposta e riproduce un’ottima gamma di colori. Non ci sono più scuse

per giocare male! È il monitor definitivo per noi gamer.”

Caratteristiche principali di INZONE M10S:

– Schermo OLED QHD 1440p da 27”

– Frequenza di aggiornamento: 480Hz

– Tempo di risposta: 0,03ms

– DisplayHDR True Black 400

– Sistema di Dissipazione del calore creato ad hoc

– Supporto regolabile in altezza, inclinazione e orientamento

– DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1

– Compatibile con NVIDIA® G-SYNC®

**Il monitor ufficiale di Apex Legends Global Series**

Sony è entusiasta di aver siglato un accordo di sponsorizzazione con

Electronic Arts (EA) per contribuire al suo più importante torneo di

esports globale, l’Apex Legends Global Series (ALGS). A partire dai ALGS

Year 4 Championship che si terranno in Giappone a gennaio 2025, ci

impegniamo ad offrire un supporto eccezionale ai tornei offline ALGS

fornendo INZONE M10S come monitor ufficiali del torneo.

“Ogni secondo e ogni fotogramma è fondamentale nel mondo degli esports

e, in vista dell’ALGS Year 4 Championship di Sapporo, in Giappone, è

importante dotare i nostri concorrenti della migliore tecnologia

disponibile”, ha dichiarato Monica Dinsmore, Senior Director Esports and

Ventures Brand di EA. “Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con

Sony per fornire ai tornei ALGS il monitor INZONE M10S, leader del settore,

in modo che tutti possano giocare al massimo delle loro capacità”.

_**INZONE M9 II**_

Sony ha anche annunciato l’upgrade del monitor per gaming 4K, il modello