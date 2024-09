(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DIRETTORE GENERALE

Comunicato

Stampa

GABINETTO ISTITUZIONALE

n. 96/2024

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

del 24/09/2024

San Marco d’Alunzio, consegnati i lavori di ricostruzione del piano

viabile e consolidamento strutturale della scarpata di valle al km

4+500 della strada provinciale 160

L’importo complessivo degli interventi ammonta a cinquecentomila euro

Prosegue l’attività di messa in sicurezza delle strade provinciali di competenza della

Città Metropolitana di Messina.

Sono stati consegnati i lavori di ricostruzione del piano viabile e consolidamento

strutturale della scarpata di valle al km 4+500 della strada provinciale 160, ricadente

nel territorio del Comune di San Marco d’Alunzio.

Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta a 500.000 euro, permetteranno di

eliminare le criticità attualmente presenti.

“Questo intervento – hanno sottolineato il Sindaco metropolitano dott. Federico

Basile e il Direttore Generale dott. Salvo Puccio – si è reso necessario e prioritario

per garantire la fruibilità in assoluta sicurezza ed efficienza di un’arteria viaria di

notevole importanza per l’intero comprensorio”.

La durata degli interventi in progetto è prevista in 149 giorni naturali e consecutivi.

Il Direttore dei lavori è l’ing. Alessandro Maiorana, con la collaborazione dei

geometri Michele Quarto e Mario Lucchesi, mentre il Responsabile Unico del

Progetto è l’arch. Francesco Orsi.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Dott. Giuseppe Spanò

Il Responsabile del Servizio Gabinetto Istituzionale

Dott. G. Maggioloti

Palazzo dei Leoni – Corso Cavour, 87 – 98122 Messina

https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx