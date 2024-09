(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

NY, FOTI (FDI): SIAMO SOLO ALL'INIZIO DELLA RIVOLUZIONE TARGATA MELONI

“Un pubblico internazionale, la consegna del prestigioso premio «Global

Citizen Award» “per il ruolo pionieristico di prima donna capo di governo

in Italia”, consegnato da Elon Musk, e l’opportunità di far sentire la voce

dell’Italia alle Nazioni Unite. Un anno dopo, Giorgia Meloni torna a New

York per presenziare all’Assemblea Generale dell’Onu e per ribadire la

posizione dell’Italia sui temi più importanti dell’agenda internazionale:

guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, lotta all’immigrazione

clandestina di massa ed alla criminalità internazionale e attenzione allo

sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non amiamo autocelebrarci, ma è

chiaro che il lavoro costante del presidente del Consiglio, in questi due

anni di legislatura, sia stato oltremodo proficuo: al di là degli

ottimistici risultati sul pil e occupazione in crescita, la nostra Nazione

ha finalmente quella postura e rispettabilità a livello globale che sino

ad oggi era stata solo sperata e mai raggiunta. Nonostante chi tifa contro

di noi, semplicemente perché siamo noi, lasciamo che a rispondere siano i

fatti. Non solo i prestigiosi premi o gli attestati di stima che arrivano

dalla stampa straniera, ma anche e soprattutto l’essere diventati un

modello da emulare, vedi Piano Mattei. E siamo solo all’inizio della

rivoluzione targata Giorgia Meloni”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

