Invito conferenza stampa ventesima Giornata del Contemporaneo – Roma, 25.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura

CONFERENZA STAMPA

VENTESIMA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO

Mercoledì 25 settembre, ore 11.30

Ministero della Cultura, Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27, Roma

Introduce e modera:

Lorenzo Balbi, Presidente AMACI

Intervengono:

Mario Turetta, Capo Dipartimento per le Attività Culturali del MiC

Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea, MiC

Alessandro De Pedys, Direttore Generale Diplomazia Pubblica e Culturale, MAECI

Tomaso Binga, Artista

* L’ingresso alla sede della conferenza stampa sarà consentito solo previa richiesta di accredito autorizzata; agli accreditati sarà richiesto un documento

Per chi non potesse partecipare in presenza, la conferenza stampa potrà essere seguita anche da remoto sul canale YouTube della Direzione Generale Creatività Contemporanea

CLICCARE QUI PER IL FORM DI ACCREDITO >>

[Website]

[Facebook]

[Instagram]

[YouTube]

Copyright © 2023, DGCC – Ministero della Cultura, Tutti i diritti riservati

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Dipartimento per le Attività Culturali – Ministero della Cultura