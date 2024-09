(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Innotrans, Rixi: Genova polo eccellenza segnalamento ferroviario europeo

Berlino, 13 set – “Genova rappresenta un punto cruciale nella storia della tecnologia di segnalamento ferroviario in Europa, con una lunga tradizione di innovazione e sviluppo in questo settore. A conferma di questa centralità, Mermec, parte del gruppo Angel Holding, ha deciso di spostare la propria sede legale da Milano a Genova. Un passo strategico che rafforza il legame della città con l’industria ferroviaria creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per lo sviluppo economico locale. Con le nuove acquisizioni del gruppo, da Genova l’azienda gestirà anche il mercato ferroviario francese e quello tedesco. Questo trasferimento sottolinea l’importanza di Genova come polo di eccellenza per il futuro del segnalamento ferroviario europeo e dell’industria ferroviaria”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro a Mit Edoardo Rixi.