GEP 2024 – 28 settembre – Cascina Pozzobonelli – Apertura straordinaria e visite guidate

Nel pomeriggio di sabato 28 settembre 2024, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, sarà possibile visitare in via straordinaria il Porticato e la Cappella della Cascina Pozzobonelli a Milano (viale Andrea Doria, 4 – fermata M3 Centrale, M2 Caiazzo).

Questi piccoli edifici, fondamentali per la storia dell’architettura milanese del XV secolo, sono la testimonianza superstite di una complessa villa suburbana (demolita a seguito dell’apertura del Viale Doria). Di grande importanza sono i caratteri architettonici molto vicini ai progetti di Bramante e il ricco apparato decorativo con intonaci graffiti, che rappresentano figure di santi ed elementi decorativi. Restano le tracce delle note vedute di Milano e Venezia, celebri soprattutto per gli studi di Luca Beltrami.

L’evento, organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano, è reso possibile grazie alla disponibilità e collaborazione del Comune di Milano, proprietario del monumento.

visite guidate a cura del personale della SABAP

Milano, viale Andrea Doria, 4

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

