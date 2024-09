Erickson: Vicari e Scuola Holden sui disturbi alimentari

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Stefano Vicari e Maria Pontillo

in collaborazione con Scuola Holden

Vi raggiungo dopo cena

La terza uscita della serie “Leggere tra le righe” è dedicata ai disturbi dell’alimentazione

Erickson ha subito creduto – e gliene va riconosciuto il merito – che raccontare certe forme di disagio anche attraverso la narrativa possa rivelarsi utile a chi, adulto o non ancora, sente di voler imparare a leggere quel disagio tra le righe dei comportamenti, nei silenzi.

Scuola Holden

Non possiamo cancellare magicamente il disagio psichico dall’esperienza dei minori, ma abbiamo il dovere di fare il possibile per prevenirlo, in modo da offrire tempestivamente percorsi di cura efficaci. L’ambizione di questa collana è di contribuire a costruire una società più attenta e ricettiva rispetto alle difficoltà dei ragazzi e maggiormente capace di restituire risposte adeguate ed efficaci.

Stefano Vicari

I disturbi dell’alimentazione, specie a seguito della pandemia da Covid-19 e del lockdown, e aggravati negli ultimi anni dall’esposizione ai social media, sono tra i più diagnosticati dell’età evolutiva e possono avere conseguenze devastanti sulla salute psicofisica di chi ne soffre, oltre che sull’equilibrio e sulle relazioni familiari.

A partire da questa urgenza, Vi raggiungo dopo cena, terza uscita della serie “Leggere tra le righe” – dedicata alla salute mentale di bambini, bambine e adolescenti e frutto della collaborazione tra Erickson e la Scuola Holden – si concentra su questa delicata e, purtroppo, sempre attualissima tematica: perché è indispensabile saper “leggere tra le righe” nella mente delle ragazze e dei ragazzi e interpretare i segnali per cogliere le richieste di aiuto e imparare ad ascoltare e costruire con loro un dialogo.

Per accompagnare gli adulti – genitori o familiari, ma anche psicologi, educatori e insegnanti – in sfide così complesse, il volume mette in campo linguaggi diversi: a partire da tre racconti biografici, narrati e illustrati da studenti e studentesse rispettivamente di Scuola Holden e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, Stefano Vicari e Maria Pontillo offrono un commento chiaro e accessibile, inquadrando il fenomeno da un punto di vista scientifico, approfondendo di volta in volta le caratteristiche dei disturbi, i fattori di rischio e di protezione, e fornendo indicazioni e suggerimenti.

Completa ciascun racconto una «guida in cinque passi», pratico vademecum su cosa fare, non fare, a chi rivolgersi per chiedere aiuto.

Ma Vi raggiungo dopo cena è un libro anche per chi in prima persona sta soffrendo, e può trovare in queste pagine la forza di guardarsi e di chiedere aiuto, e la possibilità dinon sentirsi più solo.

A integrare e arricchire gli spunti del libro, è in uscita la seconda stagione di “Due punti, a capo”, un podcast in cui la voce di Stefano Vicari accompagna gli ascoltatori in ulteriori approfondimenti e analisi attorno al tema dei disturbi dell’alimentazione. La prima puntata, in uscita l’11 ottobre, sarà disponibile su tutte le piattaforme. Il podcast è ideato da Holden Studios in collaborazione con Erickson, scritto da Riccardo Calabrò con il supporto scientifico di Stefano Vicari e di Maria Pontillo.

*Stefano Vicari è Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Socio fondatore dell’Istituto di Neuropsichiatria ReTe, è membro di commissioni ministeriali sul tema della salute mentale in età evolutiva.

*Maria Pontillo è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Dottore di ricerca in Neuroscienze cognitive, è autrice di numerose pubblicazioni sui disturbi psicopatologici in infanzia e adolescenza.

*Scuola Holden una scuola da cui uno come il Giovane Holden non sarebbe mai stato cacciato: questo avevano in mente nel 1994 i fondatori, tra i quali Alessandro Baricco. Un posto per gente non normalissima, ecco; per ragazze e ragazzi convinti che «non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla». Dal 2019 alla Holden è attivo il primo corso di laurea in scrittura in Italia.

Pagine: 128

Prezzo: 13,50 €

In libreria dal: 4 ottobre 2024

