DELEGAZIONE COMMISSIONE ECOMAFIE DOMANI A RAGUSA PER FENOMENO ‘FUMAROLE’. VISITA AL SITO DI RECUPERO IN CONTRADA PERCIATA – 24 settembre 2024

DELEGAZIONE COMMISSIONE ECOMAFIE DOMANI A RAGUSA PER FENOMENO ‘FUMAROLE’. VISITA AL SITO DI RECUPERO IN CONTRADA PERCIATA

Ragusa, 23 set.

Domani, martedì 24 settembre, nel pomeriggio, una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’ presieduta dal deputato Jacopo Morrone, in missione in Sicilia, farà tappa a Vittoria (Rg) in contrada Perciata dove è ubicato il sito per il recupero, la gestione, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti dalle coltivazioni agricole. La delegazione incontrerà il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valente, sul problema del fenomeno ‘fumarole’ (roghi illegali di rifiuti) e sull’abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti dalle coltivazioni agricole.

Della delegazione fanno parte, oltre al presidente Morrone, il senatore Pietro Lorefice e gli onorevoli Francesco Emilio Borrelli, Carla Giuliano, Eliana Longi, Maria Stefania Marino e Calogero Pisano.