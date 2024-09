(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

mar 24 settembre 2024 *Crisi Ast, costi energetici e gestione risorse idroelettrico, Thomas De

Luca (M5S): “Per l’assessore Fioroni la firma dell’accordo di programma

renderebbe l’acciaio non competitivo. La giunta Tesei è in confusione e in

assenza di lucidità”*

“Oggi in questione time l’assessore Fioroni ha dichiarato che l’accordo di

programma con Ast non si può firmare finché non si risolve il tema dei

costi energetici. Una sciocchezza enorme che dimostra il vuoto pneumatico

della politica di centrodestra”. Così in una nota il consigliere regionale

del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, che ha posto l’attenzione sulla

grave crisi che sta colpendo l’Ast e sull’impatto del caro energia sulle

industrie energivore umbre. In particolare, De Luca ha richiesto

chiarimenti sulle misure urgenti che la giunta regionale intende adottare

per dare seguito alle linee di azione proposte da Ast già nel 2022.

Nell’interrogazione De Luca ha citato il calo delle commesse di lavoro e la

conseguente riduzione dell’attività produttiva, comunicata da Ast lo scorso

9 settembre, imputabile secondo l’azienda agli elevati costi di

approvvigionamento dell’energia elettrica. Questo ha portato alla richiesta

di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per un massimo di 200 dipendenti dal

24 al 30 settembre. Un segnale allarmante che rischia di avere

ripercussioni devastanti sull’intero territorio: “Lo stallo nell’accordo di

programma dimostra – ha spiegato De Luca nell’interrogazione – che il costo

dell’energia rappresenta un nodo fondamentale da risolvere per sbloccare

gli investimenti pubblici legati al Pnrr. Stallo che si protrae da diverso

tempo e rischia di mettere in crisi una serie di progetti cruciali per il

futuro dell’economia regionale. Il ministro Urso ha ammesso che sul tema

energetico non esistono soluzioni urgenti ricordando che il sussidio

diretto non è possibile, se non per gli investimenti. Ma cosa facciamo oggi

per evitare il tracollo delle nostre industrie?” ha domandato De Luca.

Durante il QT il consigliere del M5S ha messo nuovamente sul tavolo la

proposta di cessione di energia proveniente dagli impianti di derivazione

idroelettrica: “La quantità di energia che il concessionario deve fornire

alla Regione annualmente, 55 Gwh, rappresenta il 5,3% del consumo

energetico di Ast nel 2022″ ha spiegato De Luca, citando l’articolo 21

della Legge Regionale n.1 del 6 marzo 2023, che prevede l’obbligo di

fornire energia elettrica alla Regione. De Luca ha poi chiesto chiarimenti

sullo studio di fattibilità per la costituzione di una società mista

pubblico-privata, ipotesi già proposta con la delibera dell’assemblea

legislativa n. 296 del 28 febbraio 2023, che potrebbe includere Ast

all’interno della compagine e permetterle di beneficiare di energia a costi

ridotti”.

Nella sua risposta, l’assessore Fioroni non ha chiarito cosa intende fare

la giunta regionale affermando che “il tema energetico si pone al di fuori

dell’accordo di programma” e che la vera sfida è “produrre acciaio

utilizzando fonti rinnovabili”. Lascia senza parole la risposta di Fioroni

quando dichiara che “la presidente Tesei ha intrapreso azioni di moral

suasion nei confronti di Enel affinché il tema Ast venga trattato come un

caso unico, derogabile alle normali leggi di mercato”.

“Ciò che preoccupa maggiormente – ha replicato De Luca – è quando Fioroni

afferma che l’accordo di programma non si può firmare finché non si risolve

il tema dei costi energetici perché questi non renderebbero competitivo

l’acciaio prodotto. Quindi cosa facciamo, aspettiamo il 2029? La situazione

si trascina da troppo tempo e rischia di compromettere il futuro produttivo

dell’intero polo siderurgico ternano. Secondo quanto risposto

dall’assessore Fioroni, la Regione Umbria e lo Stato italiano dovrebbero

sedersi al tavolo con un soggetto che nel 2029 dovrebbe partecipare, al

pari di qualsiasi altro privato, alla gara per le concessioni

dell’idroelettrico. Una sciocchezza enorme che dimostra il vuoto pneumatico

della politica. Lo Stato italiano e la Regione Umbria non devono sedersi al

tavolo con mani giunte e cappello in mano di fronte alle multinazionali. Ci

sono strumenti legislativi concreti previsti dalle leggi regionali ed

europee per mettere la Regione in posizione di governarce rispetto alle sue

risorse naturali. Non chiediamo azioni di rottura, ma di far valere ciò che

ci spetta. Il tempo degli annunci è finito, ora servono risposte chiare e

azioni immediate” ha replicato De Luca.

*Thomas De Luca consigliere regionale Movimento 5 Stelle *