Consiglio Provinciale di Chieti convocato per giovedì 26 settembre

il Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna ha convocato il Consiglio Provinciale di Chieti per giovedì 26 settembre, in prima convocazione alle ore 9 e in seconda alle ore 10.30 qualora la prima vada deserta, nella sala riunioni al terzo piano del palazzo Provinciale in Corso Marrucino 97. L’ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente della Provincia

3. Approvazione del bilancio consolidato 2023, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 118/2011 es.m.e.i.

4. Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell’art. 175, comma 2 del d.lgs 267/2000. Aggiornamento del programma delle OO.PP. 2024-2026. Aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2024 – Provvedimenti

5. Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Chieti per il triennio settembre 2024 – settembre 2027

6. Costituzione dell’ufficio di Segreteria tra la Provincia di Chieti e il Comune di Torino di Sangro (CH) e approvazione del relativo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale e provinciale

8. Eventi calamitosi anno 2019: lavori di rimozione di fango e detriti a seguito di movimento franoso sulla SP 155 “Colledimezzo Borrello” – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194-comma 1-lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000

9. Lavori di asfaltatura sul tratto compreso tra il km 41+000 e il km 42+000 della SP 216 denominata “ex SS 364 di Atessa”. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194-comma 1-lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000

10. Approvazione integrazione al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni del patrimonio immobiliare provinciale per il triennio 2024-2026 di un immobile sito nel Comune di Chieti

11. Ratifica del decreto presidenziale n. 113 del 18/09/2024 in ordine alla stipula di un accordo di programma tra la Provincia di Chieti, l’Agenzia del Demanio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna finalizzato alla definizione dei termini e delle condizioni di utilizzo della sede del nuovo Liceo Scientifico “F. Masci” di Chieti sito nell’ex Caserma “Berardi”

