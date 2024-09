(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 ASSICURAZIONI, SILVESTRI (M5S): SONO CONTENTO CI SI VERGOGNI DELLA PROPOSTA DI MUSUMECI

“Sono contento che ci si vergogni della proposta di Musumeci e del fatto che ci sia stata una rettifica. Ora si parla di assicurazioni su base volontaria. Do’ una notizia al governo: le assicurazioni sono già su base volontaria. Aggiungo che il ministro Musumeci ha attaccato le istituzioni regionali mentre c’era una alluvione in corso e si cercavano i dispersi. Conte durante la pandemia non si è mai permesso di attaccare la Lombardia per quanto stava accadendo. Questa Destra dimostra di non avere alcuna cultura istituzionale”.

Così ad Agorà, su Rai 3, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle