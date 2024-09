(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 *Alluvione 2023: prorogato al 30 novembre il termine per la rendicontazione di acconto e saldo Cis*

Si informa che l’ordinanza del Capo dipartimento protezione civile numero 1100 di oggi, 24 settembre 2024, emanata a seguito degli ultimi eventi alluvionali del 17 settembre 2024, ha disposto anche proroghe ai procedimenti relativi agli eventi del maggio 2023. In particolare è stato prorogato dal 30 settembre 2024 al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione del “Modulo B1 – saldo”, con la rendicontazione dell’utilizzo del Cis (Contributo di immediato sostegno) erogato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023. Tutti i dettagli al seguente link: https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/ku5gsf/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnJhLml0L2FsbHV2aW9uZS1lZC1ldmVudGktbWV0ZW9jbGltYXRpY2ktYXZ2ZXJzaS1kZWwtMjAyMy9jb250cmlidXRpLWluZGVubml6emktcmlzdG9yaS9pbXBvcnRhbnRlLWNoaWFyaW1lbnRpLXN1LXJlbmRpY29udGF6aW9uaS1hY2NvbnRvLWUtc2FsZG8tY2lzLWVudHJvLWlsLTMxLWRpY2VtYnJlLw?_d=98N&_c=c767ff7a [1]

Elisabetta Fusconi

Responsabile U.O. Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

