Alfa Forni rivoluziona la pizza in casa con Urbe, il forno elettrico dagli standard professionali.

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 *Alfa Forni rivoluziona la cucina domestica con Urbe, il forno elettrico

per la casa ispirato agli standard professionali.*

Anagni (FR) – 24 settembre 2024 – Alfa Forni amplia la sua offerta con

*Urbe*, il primo forno elettrico per la casa capace di raggiungere i 400°C,

la temperatura massima certificata per uso interno domestico. Con *Urbe*,

puoi preparare una pizza napoletana autentica in soli 120 secondi, senza

doverla girare durante la cottura, garantendo risultati perfetti, ogni

volta.

*Prestazioni da forno professionale, a casa tua. *Con questo claim viene

evidenziato uno dei punti di forza di *Urbe, ovvero* la sua capacità di

cuocere fino a 10 pizze consecutive senza perdita di calore, rendendolo

perfetto per cene in famiglia o con amici. Grazie alla *doppia regolazione

della temperatura*, da 0 a 400°C, puoi personalizzare la cottura di

qualsiasi piatto: dalla pizza napoletana alla pizza in teglia, fino a carne

e verdure.

*Caratteristiche che lo rendono unico Urbe* è l’unico forno della sua

categoria dotato di una *tavella refrattaria spessa 3 cm*, come i

tradizionali forni a legna, che assicura una cottura uniforme e

impeccabile, dalla prima all’ultima pizza. Il piano di cottura da 40×40 cm

permette di cuocere pizze extra-large o teglie di grandi dimensioni. Il *vetro

panoramico a quattro strati* non solo garantisce una maggiore sicurezza, ma

mantiene anche costante la temperatura, distribuendo il calore in modo

ottimale.

*Estetica e funzionalità d’eccellenza *Oltre alle prestazioni di alto

livello, *Urbe* si distingue per il suo design curato, che lo rende non

solo un elettrodomestico funzionale, ma anche un raffinato complemento

d’arredo per la tua cucina. Disponibile in due eleganti colori, *grigio

chiaro* e *grigio antracite*, *Urbe* è dotato di due luci interne per la

massima visibilità dei cibi, e *una luce esterna diffusa* sotto il forno

che lo rende davvero unico. Sarà disponibile sul mercato italiano ed

europeo a partire da ottobre 2024.

*La visione di Alfa Forni. *

“Con *Urbe*, volevamo portare l’autentica esperienza della pizza napoletana

direttamente nelle case di tutti gli appassionati, offrendo prestazioni da

forno professionale in un formato pensato per l’uso domestico,” ha

dichiarato *Andrea Lauro*, CEO di Alfa Forni. “Abbiamo progettato *Urbe*

per essere semplice da usare e per garantire risultati eccellenti, a

prescindere dal livello di esperienza di chi lo utilizza.”

“Il nostro obiettivo in Alfa Forni è elevare l’esperienza culinaria

quotidiana, puntando sulla qualità e la tradizione dei forni Made in

Italy,” ha aggiunto *Andrea Lauro*. “Con *Urbe*, non offriamo solo un

forno, ma un nuovo modo di vivere la cucina, dove design e tecnologia si

fondono in un’unica soluzione perfetta per la casa.”

*Alfa Forni in breve*

*A**lfa Forni è un’azienda specializzata nella produzione di forni per

pizza domestici e professionali. Fondata nel 1977 a Roma dagli imprenditori

Rocco Lauro e Marcello Ortuso, due giovani cugini calabresi che decisero di

costruire un forno a legna per alimentare le loro feste in giardino, oggi

l’azienda occupa circa 60 dipendenti e 200 lavoratori nell’indotto.*

Link drive foto

Info Press: