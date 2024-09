UNIBO APPUNTAMENTI. La poesia contro le dittature, per ricordare Giacomo Matteotti a cento anni dalla morte

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 1924-204

GIACOMO MATTEOTTI

Noi siamo

per la più intera

e assoluta libertà

per tutti.

Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti,

Comune di Bologna e Università di Bologna ricordano

il deputato socialista, antifascista, studente e laureato

dell’Alma Mater bolognese, con un programma di

iniziative culturali e collaborazioni.

Programma

4 giugno 2024

ore 10.45 – Liceo Copernico, via Ferruccio Garavaglia, 11

Inaugurazione del murale di Chekos’art

10 giugno 2024

ore 12 – via Fondazza, 32

posa di una targa nella casa dove Matteotti visse

da studente tra il 1903 e il 1907

Poeti con Giacomo Matteotti

Poesia contro le dittature

ore 21.15 Ponte di via Matteotti

Accensione dell’installazione luminosa

Biblioteca dell’Archiginnasio

Poeti con Giacomo Matteotti / Poesia contro le dittature

Sala dello

Stabat Mater

Biblioteca

dell’Archiginnasio,

Sala dello Stabat Mater

26 settembre 2024

ore 17-19 Antonella Anedda in dialogo con Riccardo Donati

“Esistere,

resistere”.

Poesia come (R)esistenza

GIOVEDÌ

26 SETTEMBRE

2 ottobre 2024

ore 17:00

ore 15: Alberto Bertoni: Poeti italiani contro il Fascimo

“Esistere,

resistere”

Poesia

come (R)esistenza

16-19: Poeti

del mondo contro

le dittature:

tavola

rotonda

coordinata

da Andrea Ceccherelli. Partecipano

Antonella

Anedda

Edoardo Balletta, Gloria Bazzocchi, Chiara Elefante, Kristina

in dialogo

con Riccardo

DonatiPicerni, Paola

Landa,

Nahid Norozi,

Ines Peta, Federico

Scrolavezza,

Thüne.

introduceEva

Guido

Mattia Gallerani

9 ottobre 2024

ore 21, nell’ambito del Festival di Pandora Rivista

Alma Mater Studiorum Università di Bologna co-organizza

MERCOLEDÌ

2 OTTOBRE

dialogo a partire dal

libro di Antonio Funiciello su

Matteotti

con interventi di Paolo Pombeni e Sofia Ventura

ore 15:00

italiani

6Poeti

novembre

2024 contro il Fascismo

18 – Salaborsa,

piazza Nettuno

intervento

di Alberto

Bertoni

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo

ore 16:00

con l’autore Mirko Grasso

Poeti del mondo contro le dittature

7interventi

novembre 2024

– 3 gennaio 2025

di: Nadzieja

Bąkowska, Edoardo

MEUS – Museo Europeo degli Studenti, via Zamboni 33

Gloria

Alessia di Eugenio,

DiBalletta,

intelligenza

eletta eBazzocchi,

di animo buono:

Matteotti

studente

dell’Università

Bologna.Kristina

Chiara Elefante, Chiara Fontana,

Mostra a cura del Sistema Museale dell’Ateneo

Landa,

Norozi,

Federico

Picerni, Eva

MaterNahid

Studiorum

Università

di Bologna

Thüne, con il coordinamento di Andrea

7 novembre 2024

Ceccherelli

Absidale Santa Lucia, via de’ Chiari 25/a

Giacomo

Intervento d’arte drammatica in ambito politico

con Teatro dei Borgia

CENTRO DI POESIA

CONTEMPORANEA