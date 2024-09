Umbria, Ascani: i giovani al centro del progetto di Proietti 

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

“Stefania Proietti è la persona giusta per cambiare l’Umbria dopo gli anni del malgoverno della destra. Sanità, scuola, lavoro, trasporti pubblici, crescita economica, sostegno all’apparato produttivo, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale: nel programma della nostra candidata c’è una visione chiara che parla di futuro, di attenzione a chi è più debole, di opportunità per i giovani, centro di un progetto chiaro, di impegno delle istituzioni per aiutare famiglie e imprese. Finalmente tornano al centro le persone. In altre parole, tutte le umbre e gli umbri che in questi anni sono stati dimenticati dalla destra, risvegliatasi improvvisamente in campagna elettorale per annunciare interventi spot su nodi storici del territorio, come il tpl e il siderurgico. Il progetto di Stefania per l’Umbria è un progetto di sviluppo e sostenibilità, ma è anche una grande occasione di democrazia e partecipazione. Ieri sera al Lyrick eravamo tantissimi e sono sicura che l’entusiasmo e l’energia di Stefania faranno crescere ogni giorno di più le fila di quanti vogliono battersi per riportare la regione al posto in cui deve stare, per essere casa accogliente e amica dei suoi abitanti”, così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata PD a margine di un incontro a Narni.