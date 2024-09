(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 UCRAINA: PEREGO, “EVITARE ESCALATION DALLE CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI”

“Il nostro voto contrario all’emendamento del Parlamento europeo che prevede l’utilizzo delle armi al di fuori del territorio ucraino, è una scelta dettata dalla volontà di evitare un’escalation con conseguenze imprevedibili e che rischierebbe di complicare ulteriormente i negoziati per la pace.

Dopo oltre due anni di conflitto, diventa essenziale orientarsi verso una soluzione diplomatica che assicuri un futuro di sicurezza per l’Ucraina, nel più ampio quadro di un percorso di adesione all’Unione Europea e di un partenariato con la Nato. L’obiettivo deve essere quello di porre fine a un conflitto che ha già provocato un milione di vittime tra morti e feriti, e di prevenire un’escalation che coinvolga anche l’Europa. L’Unione Europea e la comunità internazionale devono continuare a sostenere l’Ucraina nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale ma senza perdere di vista la necessità di aprire canali diplomatici che conducano a una pace stabile e duratura.” Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Matteo Perego di Cremnago, ospite a Sky Start

