(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 RUSSIA, BARBERA (PRC): “DOPO I CARTELLONI, ARRIVA LA VELA A ROMA PER

PUBBLICIZZARE L’AMICIZIA ITALO-RUSSA”

“La campagna di manifesti affissi a Roma contro il coinvolgimento

dell’Italia nel conflitto in Ucraina e la conseguente russofobia alimentata

dalle nostre istituzioni, non si ferma, anzi registra un vero e proprio

salto di qualità. Infatti, dopo i boicottaggi del Comune di Roma, che ha

fatto rimuovere i manifesti che raffiguravano una stretta tra due mani

colorate con le bandiere di Italia e Russia, ecco arrivare la cosiddetta

“vela” per pubblicizzare il manifesto incriminato, aggirando i vergognosi

divieti capitolini. Da alcuni giorni Roma viene attraversata da un

automezzo che pubblicizza nel centro della città il mega manifesto

pacifista, con buona pace del Comune di Roma e dell’Ambasciata ucraina a

Roma che aveva sclerato in occasione dell’affissione dei primi manifesti.

Al di là delle idiozie circolate sui nostri giornali di qualche giorno fa,

che avevano richiamato anche l’attenzione della CNN, dietro la suddetta

iniziativa non ci sono né organizzazioni politiche, né Putin, né

l’Ambasciata russa, né altre realtà, come indicato dalla fantasia malata di

chi alimenta le politiche guerrafondaie e la russofobia nel nostro Paese.

La meritoria iniziativa è, infatti, completamente organizzata e finanziata