(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Ricordiamo oggi in Presidenza e in Prefettura

Nella giornata di oggi lunedì 23 settembre, a partire dalle 9,30, nella

sala “Di Jeso” della Presidenza della Regione, (Lungomare N. Sauro 31 – I

piano) saranno presentate le iniziative e i progetti in attuazione della

strategia #mareAsinistra.

Riportare in Puglia chi è emigrato per motivi di lavoro, offrendo

opportunità di rientro e di benessere, associando lavoro e contrasto allo

spopolamento dei nostri territori. Questo l’obiettivo della strategia

#mareAsinistra della Regione Puglia, nella quale l’Agenzia regionale per le

politiche attive del lavoro svolge un ruolo fondamentale nella ricerca di

talenti ad elevata specializzazione da inserire nel sistema produttivo

regionale.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Regione

Puglia Michele

Emiliano, l’assessore regionale a Formazione e Lavoro, Politiche per il

lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione

Professionale Sebastiano

Leo, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci,

il direttore generale di ARPAL Puglia Gianluca Budano e il presidente del

cda ARPAL Puglia Beniamino Di Cagno.

^^^^

Oggi lunedì 23 settembre, al Salone degli Specchi del Palazzo della

Prefettura di Bari, l’assessore alla Cultura e alla Legalità della Regione

Puglia Viviana Matrangola parteciperà alla presentazione del progetto

“VibrAzioni di Legalità”, finalizzato a sensibilizzare le giovani

generazioni sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori

locali.

Il progetto, rivolto alle scuole del I e II ciclo del territorio regionale,

sarà illustrato dapprima nell’ambito della riunione dell’Osservatorio

regionale sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli Amministratori

Locali, convocata alle ore 10.30; *a seguire, alle ore 12.00, si terrà una

presentazione aperta alla stampa, con la partecipazione dei dirigenti

scolastici delle 20 scuole aderenti, nel corso della quale verrà presentato

anche il calendario delle attività progettuali.*

Oltre all’assessore Matrangola, saranno presenti il Direttore dell’USR

Puglia, il Direttore del Dipartimento Regionale Turismo e Cultura, di Teatro

Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission. Parteciperanno anche i

Presidenti di ANCI e UPI Puglia insieme al Coordinatore Regionale di Avviso

Pubblico ed al Coordinatore Regionale di Libera Puglia.