(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 *Polo Microinquinanti. Tursi (PD): “Ancora una decisione che mortifica il

territorio”*

“È con grande disappunto che apprendiamo la notizia che, sulla base del

previsto Piano di ristrutturazione dell’Agenzia regionale per l’ambiente,

vengono trasferite nella sede di Bari le competenze del Polo di

Specializzazione Microinquinanti del Dipartimento di Taranto di ARPA

Puglia, che quindi passa sotto il controllo di un’altra Unità Operativa.

Polo, tra l’altro, da sempre considerato fondamentale perché ritenuto

punto di riferimento per il monitoraggio ed il controllo dell’intero

territorio di Taranto, e quindi per fornire alla cittadinanza dati

scientifici certi e affidabili. Si consideri la costante e indispensabile

ricerca dei microinquinanti nell’aria, con riferimento per esempio alle

diossine, che danneggiano gravemente l’ambiente e mettono a serio rischio

la salute dei cittadini.

Ciò determina ovviamente un notevole ridimensionamento del predetto Polo di

specializzazione ed altresì inficia tanto la sua piena autonomia e

funzionalità, tanto l’efficacia del “Piano di Taranto” nella parte in cui

esso prevede delle linee guida per la riconversione economica e sociale del

territorio in ottica di alternativa radicale alle industrie invasive. Linee

guida che non possono che partire dai controlli sul territorio e dalla

piena consapevolezza della situazione attuale.

Questa scelta in un contesto appesantito dalla presenza di più industrie

inevitabilmente mortifica ancora una volta la popolazione di Taranto e dei

Comuni vicini che vengono comunque raggiunti dagli effetti

dell’inquinamento.

Auspichiamo quindi che si faccia immediata marcia indietro su questa

inopportuna decisione”.

*Giuseppe Tursi Segretario cittadino Pd Taranto*