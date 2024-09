COMUNICATO STAMPA AMA: NEL MUNICIPIO VI AL VIA POSIZIONAMENTO DEI NUOVI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

RIFIUTI, AMA: NEL MUNICIPIO VI AL VIA POSIZIONAMENTO DEI NUOVI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ALFONSI: “Intercettare sempre più materiali da avviare a riciclo”

MANZI: “Piano di posizionamento accompagnato da campagna informativa”

Prende il via domani mattina il piano operativo di sostituzione e posizionamento delle batterie di nuovi cassonetti per la raccolta differenziata nel territorio del VI municipio, predisposto da AMA d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale. Da domani mattina e per le prossime settimane, partendo da largo Mengaroni, squadre addette con l’ausilio di mezzi speciali posizioneranno oltre 1900 cassonetti da 2.400 litri, così suddivisi: 834 per i materiali non riciclabili, 551 per la carta e 543 per il multimateriale (plastica, metalli, ecc.). Prosegue a pieno ritmo, dunque, il Piano che porterà alla sostituzione di oltre l’80% dei cassonetti stradali entro il Giubileo. Sono infatti già stati sostituiti circa il 60% dei cassonetti in metallo da 2400 litri ed è in fase di completamento la sostituzione dei contenitori più piccoli da 1.100 litri.

“Proseguono le azioni messe in campo dall’Amministrazione volte ad offrire ai romani, tanto in centro quanto in periferia, un servizio di igiene urbana sempre più puntuale ed efficiente – sottolinea l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi – L’ammodernamento e la sostituzione del parco cassonetti ha il duplice scopo di migliorare il decoro e consentirci di intercettare quantità sempre maggiori di materiali da avviare al riciclo”

“Assieme a Roma Capitale, che ringrazio sempre per il supporto concreto e costante, siamo impegnati in questo importante piano di sostituzione dei cassonetti adeguando le colorazioni alle norme comunitarie – ricorda il Presidente di Ama Bruno Manzi – Il progressivo posizionamento dei contenitori è accompagnato da una campagna informativa che orienterà i cittadini al loro corretto utilizzo. Incentivare il più possibile la raccolta differenziata è una delle nostre principali priorità”