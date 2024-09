Comunicato Stampa 1488/2024 Giovedì 26 settembre alle ore 11.00 a Porto Marghera l’Assessore Marcato in sopralluogo al cantiere dei marginamenti di Darsena della Rana

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

23 settembre 2024 VADEMECUM PER INGRESSO DARSENA DELLA RANA

Accesso al petrolchimica presso INGRESSO 4 in Via della Chimica, Marghera Venezia

Presso l’antistante parcheggio, lato destro, saranno messi a disposizione circa 15 posti auto segnalati a mezzo Totem

Dal parcheggio bisogna recarsi alla portineria dell’Ingresso 4, dove sarà necessario esibire un documento d’identità al servizio di sorveglianza per la verifica la presenza del nominativo nella lista delle persone accreditate

Ultimate le attività di verifica ed autorizzazione all’accesso, sarà possibile usufruire del servizio navetta (n. 2 pulmini) stazionato nella parte interna del petrochimico

Ogni navetta ha capienza per 9 posti, pertanto saranno eventualmente effettuati più trasferimenti

Nel tragitto tra la portineria e l’area di cantiere della Darsena della Rana è fatto DIVIETO ASSOLUTO DI FOTOGRAFARE O FILMARE GLI IMPIANTI

Al ritorno sarà sempre disponibile il servizio navetta

Tornati all’ingresso è obbligatorio che ogni invitato passi in portineria per la vidimazione all’uscita