[Comunicato da Città Metropolitana di Genova] Apertura Bandi di Selezione Pubblica per Istruttori (diplomati) e Funzionari (laureati)

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Città Metropolitana di Genova: Apertura Bandi di Selezione Pubblica per Istruttori (diplomati) e Funzionari (laureati)

La Città Metropolitana di Genova annuncia l’apertura di quattro avvisi di selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione presso l’ente e i Comuni aderenti a specifici accordi.

Questi bandi riguardano profili amministrativi e tecnici, con scadenze comprese tra l’11 e il 14 ottobre 2024.

Gli avvisi sono finalizzati all’aggiornamento degli elenchi di idonei, che potranno essere utilizzati per future assunzioni anche da altri enti locali interessati, i quali potranno poi attingere da tale elenco, interpellando un numero minimo di idonei prestabilito

Gli enti effettueranno poi un’ulteriore selezione tra i soli soggetti che si sono dichiarati disponibili, applicando le procedure semplificate previste dalla legge, ovvero una sola prova scritta oppure orale in quanto la selezione, e quindi la “scrematura” dei candidati, è già stata svolta dalla Città Metropolitana di Genova, in sede di formazione dell’elenco.

Questi bandi rappresentano una grande opportunità per chi desidera contribuire alla crescita del territorio e intraprendere una carriera nel settore pubblico.

Un’opportunità per tutti: ricordiamo che per partecipare ai concorsi per le posizioni di Istruttore, nell’ambito tecnico è richiesto il diploma di Geometra oppure Perito Industriale in edilizia, mentre nell’ambito amministrativo è sufficiente possedere qualunque diploma di scuola superiore di durata quinquennale. Un’ottima occasione per chi desidera mettere le proprie competenze al servizio della comunità.

Dettagli dei bandi:

· Funzionario Amministrazione (Area Funzionari e Elevata Qualificazione)

Selezione per Funzionari con competenze giuridiche ed economiche nell’ambito amministrativo.

Richiesta Laurea di primo livello (L) appartenente alla seguente classe:

L 14 – Scienze dei servizi giuridici

L 16 – Scienze dell’amministrazione

L 18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L 33 – Scienze economiche

Oppure Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe:

LMG – 01 Giurisprudenza

LM – 56 Scienza dell’economia

LM – 63 Scienza delle pubbliche amministrazioni

LM – 77 Scienze economico – aziendale

Scadenza: 14/10/2024 – 12:00

· Funzionario Tecnico (Area Funzionari e Elevata Qualificazione)

Selezione per Funzionari con competenze nel Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica.

Richiesta Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe:

LM- 4 – Architettura e ingegneria edile

LM-23 – Ingegneria civile

LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi

Scadenza: 14/10/2024 – 12:00

· Istruttore Tecnico (Area Istruttori)

Selezione per Istruttori con competenze di tecnico costruzioni/geometra.

Richiesto Diploma Tecnico costruzioni, ambiente, territorio (CAT) – nuovo ordinamento

oppure Diploma di Geometra oppure Perito Industriale in edilizia – ordinamento previgente;

oppure Titolo di laurea assorbente ovvero lauree i cui percorsi di studio comprendano, con un maggior livello, le materie dei diplomi come sopra individuati (discipline dell’architettura e della ingegneria civile/edile).

Scadenza: 11/10/2024 – 12:00

· Istruttore Amministrazione (Area Istruttori)

Selezione per Istruttori nell’ambito amministrativo.

Richiesto Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, il cui possesso dia accesso ai corsi universitari;

Scadenza: 11/10/2024 – 12:00

Per maggiori dettagli e per partecipare, è possibile consultare il sito ufficiale della Città Metropolitana di Genova nella sezione “Concorsi del personale”.

In allegato: immagine di geometri al lavoro.

Ufficio Comunicazione

Città Metropolitana di Genova