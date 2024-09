AUN 23 SETTEMBRE 2024 (pag.3)

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

La Regione Umbria protagonista al Salone del Gusto 2024 per

promuovere l’eccellenza agroalimentare del territorio. Con

l’attenzione sempre crescente verso l’agrobiodiversità e la

sostenibilità, la Regione Umbria e i partner dell’iniziativa a

Torino, dal 26 al 30 settembre, per presentare l’agricoltura

locale come volano di sviluppo in grado di esprimere tradizione e

innovazione

(aun) – Perugia, 23 sett. 024 – La Regione Umbria, Assessorato

all’Agricoltura, si appresta a giocare un ruolo di primo piano al

Terra Madre Salone del Gusto 2024, che si terrà a Torino dal 26 al

30 settembre, in collaborazione con ASSOGAL Umbria, il 3A-Parco

Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria nell’ambito dell’intervento

SRA16 “Conservazione agro-biodiversità” del CSR per l’Umbria 2023-

2027, e la Camera di Commercio dell’Umbria; lo stand istituzionale

dedicato all’Umbria sarà il cuore di un programma denso di

attività che metteranno in luce le eccellenze agroalimentari della

regione.

L’evento, che pone l’accento su temi centrali come la

biodiversità, la sostenibilità e la lotta agli sprechi alimentari,

rappresenta un’importante occasione di promozione dei prodotti di

alta qualità legati alla biodiversità agricola e alle produzioni

locali.

Il progetto è finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

per l’Umbria 2014-2022, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale

LEADER”, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il tessuto

agricolo locale, facendo leva sulla qualità e la tipicità dei

prodotti umbri.

All’interno dello stand istituzionale il pubblico avrà

l’opportunità di partecipare a una serie di degustazioni “narrate”

e show cooking che metteranno in evidenza prodotti quali il Sedano

Nero di Trevi, lo Zafferano di Cascia e molte altre tipicità. Lo

spazio sarà animato da eventi curati da ASSOGAL, 3A-Parco

Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e Slow Food Umbria, con

momenti di approfondimento che affronteranno tematiche legate

all’innovazione agricola e alla promozione del turismo

sostenibile. Tra i prodotti protagonisti, spiccano, le cultivar

autoctone di olivo, i presidi Slow Food come la Fagiolina del

Trasimeno e il Vinosanto da uve affumicate, oltre a una vasta

gamma di altre eccellenze, tra cui la Roveja di Civita di Cascia e