(ARC) Fvg-Virginia:Roberti, da imprese Usa concrete possibilit cooperazione

lun 23 settembre 2024

sistema portuale del mare Adriatico orientale delle realt?

provenienti dagli Usa

Trieste, 23 set – “La missione organizzata dallo Small business

development centre della Virginia in Friuli Venezia Giulia si ?

rivelata molto positiva per realt? come lo scalo portuale di

Trieste. Le tecnologie presentate delle imprese statunitensi

potrebbero infatti trovare applicazione sia in Porto sia ai

valichi di frontiera per aumentare la sicurezza e contrastare il

traffico di esseri umani e l’immigrazione clandestina, ma anche

per velocizzare i controlli doganali e le attivit? connesse alla

logistica. Oggi ? inoltre emerso un altro aspetto che rende

particolarmente interessante la cooperazione con la Virginia,

ovvero che le imprese statunitensi non sono interessate solo a

proporre i propri prodotti ma ricercano altre imprese locali con

le quali stabilire partnership e rapporti commerciali”.

? il pensiero espresso dall’assessore regionale alle Autonomie

locali e sicurezza Pierpaolo Roberti al termine della

presentazione all’Autorit? di sistema portuale del mare Adriatico

orientale dei prodotti sviluppati dalle imprese facenti parte

della delegazione della Virginia guidata dallo Sbdc, alla

presenza, tra gli altri, del console generale degli Usa in Italia

Douglass Benning.

La presentazione ha riguardato in particolare due realt?

americane: la Ensco MicroSearch, che ha illustrato il proprio

sistema d’individuazione delle persone all’interno di veicoli o

container attraverso la rilevazione delle vibrazioni prodotte dal

battito cardiaco e viene impiegato in tutto il mondo ai valichi

di frontiera, negli istituti penitenziari e nelle strutture di

alto valore, e la Netarus-SiteTrax, azienda fornitrice di

soluzioni di computer vision e di gestione degli asset basate

sull’intelligenza artificiale, che crea dati di geolocalizzazione

per il settore intermodale.

