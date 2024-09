(ARC) Fvg-Virginia: Fedriga, imprese Usa incontrano realt Fvg

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Il governatore ha incontrato oggi la delegazione proveniente

dalla Virginia e il console generale degli Stati Uniti in Italia

Douglass Benning

Trieste, 23 set – “La collaborazione nata lo scorso anno tra

Friuli Venezia Giulia e Virginia Small Business Development

Center (VA SBDC) si sta rafforzando sempre di pi? e continuer? a

farlo. Il costante rapporto istituzionale avviato in questi mesi

ha creato la possibilit? di sviluppare investimenti reciproci,

ovvero di imprese del Friuli Venezia Giulia nello Stato americano

e di loro realt? nella nostra regione. Oggi ? presente nel nostro

territorio una delegazione composta da 6 realt? americane

coordinata dal VA SBDC, organizzazione statunitense che supporta

le piccole e medie imprese dello Stato della Virginia nei loro

progetti di espansione. La Regione, attraverso la sua agenzia

dedicata all’attrazione di imprese Select Fvg, far? loro

conoscere gli stakeholder del Friuli Venezia Giulia per i

rispettivi ambiti d’interesse con l’obiettivo di favorire

collaborazioni e partnership economiche”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga al termine del business meeting, organizzato al palazzo

della Regione a Trieste, al quale hanno preso parte la

delegazione della Virginia guidata da VA SBDC e composta da 5

imprese e dalla municipalit? di Fairfax, il console generale

degli Stati Uniti d’America a Milano Douglass Benning e i

rappresentanti delle categorie economiche, dei cluster, del

sistema della ricerca e delle universit?, nonch? dei Consorzi di

sviluppo industriale del Friuli Venezia Giulia.

“Essendo un rilevante snodo commerciale, con uno degli scali

portuali pi? importanti d’America, la Virginia pu? essere un

partner strategico per la nostra regione per accedere all’intero

mercato statunitense – ha rimarcato il governatore -. Inoltre, ?

un territorio che, come il nostro, oltre a essere un hub

logistico ha investito molto sulla ricerca e l’innovazione e sono

convinto che questi punti comuni possano essere la base per

creare nuove opportunit? di crescita per le nostre imprese”.

Nel corso della mattinata il governatore Fedriga e il console

Benning hanno avuto anche un incontro ristretto, durante il quale

hanno affrontato diversi temi, tra cui l’importanza del

rafforzamento delle partnership strategiche tra le democrazie

occidentali e in particolare di quella tra Italia e Stati Uniti.

La delegazione della Virginia ha, inoltre, incontrato gli

assessori alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e ai Sistemi

informativi Sebastiano Callari, che hanno illustrato alcune delle

molte opportunit? offerte dal Friuli Venezia Giulia per le realt?

interessate a investire nella regione.

Roberti ha rimarcato che “l’Amministrazione regionale ha

investito rilevanti risorse per l’abbattimento della pressione

fiscale e per lo sviluppo di un sistema infrastrutturale moderno

e funzionale proprio per favorire le imprese: l’obiettivo ?

infatti incentivare attraverso un impegno pubblico gli

investimenti privati”.

Callari ha invece sottolineato “la presenza di una azienda Ict in

house della Regione, che ha consentito di accelerare notevolmente

il processo di digitalizzazione e l’impegno verso tecnologie

innovative, come la comunicazione quantistica, e la

cybersicurezza, ma anche di acquisire un rilevante patrimonio di

dati che possono essere molto utili in particolare nel campo

della salute”.

Le realt? statunitensi coinvolte dall’iniziativa, oltre al

Fairfax City Economic Development (l’organizzazione che sostiene

la crescita economica e commerciale della citt? di Fairfax in

Virginia) sono: Netarus-SiteTrax, azienda con sede a Norfolk

leader di soluzioni di computer vision e di gestione degli asset

basate sull’intelligenza artificiale, che crea dati di

geolocalizzazione per il settore intermodale e della catena di

approvvigionamento; Icarus Medical, azienda specializzata nella

produzione di tutori per ginocchia personalizzati utilizzando

tecnologie avanzate di imaging e produzione; Performance Medical

Technologies, azienda attiva in clinical data science e sviluppo

di farmaci con sede a Charlottesville; Map-Collective,

piattaforma di dati e analisi guidata dall’intelligenza

artificiale che offre diversi toolkit per aziende e istituzioni

governative per semplificare tracciabilit? e mappatura delle

emissioni per effettuare mappature delle biodiversit?, per

pianificare energy hub e per pianificare la transizione verso

l’economia circolare; Ensco MicroSearch, la quale ha sviluppato

sistemi di rilevamento della presenza umana impiegati in tutto il

mondo ai valichi di frontiera, negli istituti penitenziari e

nelle strutture di alto valore.

ARC/MA/pph

231902 SET 24