(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 *Animali, Diaco-Di Russo (M5S): “Cane buttato giù da attico a Monteverde,

speriamo in pena congrua e certa per autori del gesto”*

“A Monteverde Vecchio dei ladri tentano un furto in un attico di via

Sprovieri ma scatta l’allarme: allora prendono il cane rimasto in terrazzo,

un cocker spaniel focato di 10 anni di nome Ricky, poi lo lanciano dal

sesto piano e lo uccidono. Speriamo che questi ‘animali’ vengano

individuati presto e che subiscano una pena certa congrua per questo loro

gesto di aberrante disumanità. Soprattutto, lanciamo un appello: gli altri

residenti di zona proprietari di cani si mettano in guardia e facciano

attenzione alla custodia dei loro amici a quattrozampe”.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino *Daniele Diaco *(M5S)

e il capogruppo del M5S in XII Municipio *Lorenzo Di Russo*.