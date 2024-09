(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 AGENDA ASSESSORI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

Ore 11.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente alla cerimonia di intitolazione toponomastica piazza Nelson Mandela (penisola del Laghetto di Villa Ada, ingresso da via di Ponte Salario)

Ore 11.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente alla presentazione del libro “Mastroianni 100 – Un secolo con Marcello” (Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1)

Ore 17.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente al dibattito “Una partigiana per la scuola pubblica” in ricordo di Luciana Franzinetti Pecchioli (Casa della Memoria, via di san Francesco di Sales 5)

Ore 18.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente al primo incontro della rassegna Alfabeto Morante Come leggere “La Storia” di Elsa Morante (Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9)