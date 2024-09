(ACON) LEGGE ELETTORALE. CAPOZZI (M5S): NON SIA PRETESTO PER TENERE POLTRONE

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(ACON) Trieste, 23 set – "Le priorit? di questa Maggioranza

sono chiare, dalle dichiarazioni fatte dal Centrodestra di

intervenire sulla legge elettorale appare inequivocabile come

l’unico l’intento sia quello di salvaguardare e consolidare le

poltrone di chi con l’attuale legge non potrebbe ricoprire le

stesse cariche dal 2028. Le possibili modifiche annunciate non

possono trovarci d’accordo, partendo dal limite dei mandati del

presidente della Giunta regionale, per poi arrivare alle altre

ipotizzate modifiche”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Movimento 5

Stelle Rosaria Capozzi che ribadisce la propria “contrariet? alle

annunciate modifiche alla legge elettorale regionale”.

“Il limite per chi governa – prosegue Capozzi – trova la sua

ratio in diverse esigenze: oltre a garantire un ricambio della

classe dirigente al fine di evitare i rischi derivanti dalla

protratta concentrazione di poteri in una sola persona, serve a

eliminare il vantaggio in caso di elezione diretta per mantenere

una condizione di parit? fra candidati. Pi? in generale, risponde

alla logica della Carta costituzionale nel limitare il potere per

evitare possibili storture. Anche il modello del presidenzialismo

degli Stati Uniti lo prevede, non a caso vieta di poter

esercitare la carica per pi? di due mandati”.

“L’emendamento presentato in Parlamento dalla Lega per eliminare

il limite al presidente di Giunta regionale ? stato respinto

anche dai partiti di Fratelli di Italia e Forza Italia, ora sar?

interessante vedere come si comporteranno qui in regione. Non

dobbiamo meravigliarci se poi alle urne l’affluenza ? bassa –

conclude la pentastellata -, di sicuro questi giochi politici

portati avanti pi? nell’interesse di chi li propone che degli

elettori non creano affezione ma disaffezione”.

ACON/COM/mv

231605 SET 24