(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Ragazza uccisa, Melchiorre (FDI): episodio gravissimo che impone seria riflessione

“Appresa la notizia da organi di stampa, ho sentito il dovere di recarmi immediatamente sul posto, a Molfetta, per portare la mia solidarietà ad una comunità che si è svegliata turbata e scossa da questo tragico episodio” – afferma il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare antimafia -. “L’omicidio di questa giovane ragazza, stando alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe attribuibile ad una faida fra clan. Un episodio gravissimo, avvenuto alla presenza di centinaia di ragazzi, che impone una seria e approfondita riflessione da parte di tutti su come estirpare la cultura mafiosa dalle radici e costruire una società che crede nella giustizia equa e funzionante. In Puglia, negli ultimi anni, ci siamo troppo abituati alla giustizia-fai-da-te: lo abbiamo visto all’ospedale di Foggia con l’aggressione dei medici che si sono barricati in una stanza per sfuggire alla violenza dei parenti di una paziente deceduta; lo abbiamo visto a Bari con il corteo funebre non autorizzato sotto il carcere, lo abbiamo visto qualche ora fa con l’arresto in diretta social del nipote del boss elogiato da decine di post di solidarietà, o con i fuochi d’artificio illegali che ogni notte brillano nel cielo del quartiere Madonella ed, ancora, con i parcheggiatori abusivi sotto la sede del Comune di Bari. A fianco dell’importante lavoro portato avanti dai magistrati e dalle forze di polizia ci deve essere una grande sfida culturale, educativa, sociale, un lavoro di rete fra agenzie di prevenzione e di repressione” conclude il Sen. Melchiorre.

