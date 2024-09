(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 G7, evento “Tea al cubo”. De Carlo: “Finalmente la politica è al passo con la scienza e la ricerca”

“Grazie a questo Parlamento e a questo Governo, finalmente le sperimentazioni delle TEA hanno potuto uscire dai laboratori e entrare in campo. Con il Presidente Meloni e il ministro Lollobrigida, oggi la politica è al passo con la scienza e con la ricerca: così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e “papà” della sperimentazione in campo delle TEA con l’emendamento al DL Siccità, ha aperto il suo intervento a “Tea al cubo”, installazione realizzata sotto la supervisione scientifica del CREA in occasione del G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa.

“A godere dei risultati delle TEA saranno soprattutto le nuove generazioni che vivranno in un mondo che mangerà sempre di più, visto il continuo aumento della popolazione mondiale, e che avrà meno terreni lavorabili a disposizione, con il bosco che ha già recuperato il 30% degli spazi a scapito dei pascoli”, ha sottolineato ancora De Carlo. “È un percorso che va verso un maggior rispetto ambientale, verso un minor consumo di acqua; è anche affrontando questi temi che in IX Commissione la sperimentazione in campo delle TEA ha avuto il voto unanimemente favorevole. Ora questo percorso di comunicazione va allargato oltre il mondo politico, scientifico e degli addetti ai lavori: le TEA devono diventare patrimonio di tutti così da sconfiggere le propaganda e i timori di chi, magari fuori dalle zone rurali, non ne comprende l’importanza anche per il futuro suo e dei suoi figli”.

