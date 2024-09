FEDERPESCA A EXPO DIVINAZIONE SIRACUSA: VISITA DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA E INAUGURAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO LA PIETRA

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Al via la mostra immersiva “In Mare” realizzata da Federpesca all’Expo Divinazione organizzato in occasione del G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa. Ad inaugurarla, nella mattinata del 21 settembre, il Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, insieme ad una delegazione di Federpesca, dopo il saluto del Ministro Francesco Lollobrigida. Molti gli apprezzamenti per l’idea di un percorso che faccia sentire a bordo di un peschereccio i visitatori.

L’esposizione continuerà fino al 29 settembre presso il Molo Zanagora, nell’Isola di Ortigia. Un percorso sensoriale all’interno di una cupola geodetica, in cui il visitatore può immergersi fisicamente ed emotivamente in storie – fatte di passione, sacrificio e dedizione – di donne e uomini che ogni giorno si impegnano a offrire i migliori prodotti ittici, scoprendo la loro vita attraverso immagini e suoni che raccontano la quotidianità della vita in mare.

La potenza evocativa delle immagini e dei suoni è alla base della struttura del progetto e rende possibile, attraverso un linguaggio internazionale, la creazione di un percorso di storytelling incentrato nella narrazione di quanto sia duro il lavoro dei pescatori, quanta cura per il prodotto e quanta attenzione per l’ambiente che li circonda caratterizzi il loro quotidiano. In questo modo Federpesca vuole affiancare alla comunicazione tradizionale anche una narrazione incentrata sulla potenza evocativa delle immagini e dei suoni, per avvicinare i visitatori ad un mondo poco conosciuto e spesso mal raccontato. Per far capire quanti sacrifici e professionalità ci siano dietro al percorso che porta i migliori prodotti ittici dal mare alle nostre tavole.

In serata, il saluto anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in foto con il vice presidente di Federpesca Federico Bigoni.