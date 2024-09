(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

dom 22 settembre 2024 Fadlun (CER): confusione pericolosa da Conte. Si assuma responsabilità

conseguenze

«Assisi è la città della Pace, questo è il suo valore universale, e tale

deve restare. Un luogo per appelli alla democrazia e alla tolleranza.

Purtroppo, la radicalizzazione si annida dietro le parole quando non si

resta aderenti allo spirito di Assisi. È capitato quest’anno a Giuseppe

Conte, che ancora una volta ha confuso Stato di Israele e comunità

ebraiche, rilanciando su X il suo intervento. Indipendentemente dalle idee

che ciascuno può avere sulla guerra di Gaza, si tratta di una confusione

speriamo non voluta ma comunque pericolosa, della quale l’ex premier si

assume la responsabilità per le conseguenze che può avere, e che non

possono sfuggirgli, in un clima di rinascente odio antisemita. Peraltro,

già nell’incontro dello scorso anno a cui il presidente Conte fa

riferimento, lo avevamo invitato, nel fare politica, a rivolgersi ai giusti

interlocutori internazionali e non genericamente ai cittadini italiani,

ancorché ebrei», ha dichiarato il Presidente della Comunità Ebraica di

Roma, Victor Fadlun

Info Media

Ruben Spizzichino