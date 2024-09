DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD: Il cordoglio di Confindustria Toscana Nord per la scomparsa di Paolo Culicchi

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

22 settembre 2024

Il presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini, ne ricorda

la figura:

“Ci giunge la notizia della scomparsa dell’ingegner *Paolo Culicchi*; una

figura che è stata il riferimento dell’industria della carta, al cui

servizio ha dedicato la propria competenza e professionalità.

Laureatosi in ingegneria meccanica industriale presso l’università degli

studi di Genova nel lontano 1957, fin da subito si interessò del settore,

operando nelle aziende ma anche ricoprendo importanti ruoli di

rappresentanza: ad iniziare dal comitato del distretto industriale di

Capannori, di cui nel 2002 assunse la presidenza, al sistema

confindustriale (ha fatto parte di molte commissioni tematiche) fino a

diventare presidente Assocarta.

Il suo curriculum ci restituisce l’immagine di un uomo d’azienda e di

sistema, attento alle principali novità e criticità del settore cartario:

si è dedicato al tema della ricerca e sviluppo nell’industria, ha lavorato

sull’efficientamento energetico, attento alle sperimentazioni

nell’organizzazione industriale e ai temi della sostenibilità. Del suo

impegno e passione per la carta, restano tracce tangibili nelle numerose

pubblicazioni scientifiche, molte delle quali censite a livello

internazionale.

Paolo Culicchi ci lascia a pochi giorni dall’apertura del Miac, una fiera

di settore dove le industrie mostrano il meglio di se’. E’ anche grazie a

uomini come lui che si sono potuti raggiungere risultati di assoluta

eccellenza che oggi ci vengono riconosciuti ovunque; e per questo ci

sentiamo di esprimere alla sua memoria tutta la nostra riconoscenza.

Alla famiglia, il sincero cordoglio di Confindustria Toscana Nord”.

In foto: Paolo Culicchi

